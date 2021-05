ĐEDOVIĆ OBELODANIO SVE TARINE TAJNE! Istina dobila novi epilog: Bivšem je tražila da joj pošalje ZNAK kako bi znala da li je ČEKA!

Nenad Aleksić Ša je nastavio da priča o odnosu sa Tarom, a onda se priključio i Marko Đedović koji je

naredno pitanje je pšostavljeno za Marka Đedovića:"Šta ti je tačno ispričala Tara za taj poziv sa bivšim?"

- Rekla mi je da su se čuli i da joj rekao kako je čeka, tada je ona bila pijana i rekla mi je kako mu je nagovestila da joj da znak da je čeka i kako je ovo rijaliti. To je i ona Stefanu rekla, kako bi on znao, a on joj je rekao kako sve zna i pred ulazak je i Lazaru rekla kako će ovde sve da radi zarad rijalitija, ali ovaj poziv ju je totalno razludeo! Ja sam p*pizdeo kada sam saznao i pitao sam je da li je svesna težine onoga šta je uradila, i Stefan ga je nazivao košarkaš i to mi je i Ša rekao i ja ovo ne mogu, jer je meni njega žao! Ja kad sam njoj rekao kako Stefan ima devojku, ona je bila sve gora i gora i pretila je toj devojci, a ja sam hteo da se ona okane te budalaštine i kaže mi kako je rekla Nenadu za mamu, a onda ustane i kaže kako će se smejati svima koji se njoj smeju, a on mi klima glavom kao da sve zna - rekao je Marko.

- Ja sam njoj dao prostora kada izađem da se uverim da li je tu ili nije, i kako će sve da ide i priča koju smo imali - rekao je Ša.

- On je sve osećao, i kada sam ja gledao šta se dešava među njima ja sam isto pomislio ono što je on izgovarao! - dodao je Marko.

- Ja sam ušao ovde i razvodim se, a onda sam zavoleo Taru i sada da odustanem, ali ja ne želim jer čekam, a izađem i vidim kako je pa da donesem odluku. Neke stvari su mi ukazivale i jeste, ja sam govorio sve ovo jer želim sebi da sam prostora! - dodao je Ša.

- Ja jesam uradio šta sam uradio, Ivan ja jasno dalka do znanja da se razvodi i da je to njena odluka! Ja sam pričao o braku, i to nije bilo idealno. Ona je mene stalno poredila mene sa njim, ali u nekim stvarima samo nije mogla. Kao muškarac nisam zakazao, ali opet kažem u njenoj glavi je samo taj fleš i na primer, ona meni nije dala prostor da znam na čemu sam, i ja verujem da će mi dati to! - rekao je reper.

- Ljubav nije takmičenje u tome ko će kome više da učini! - rekao je Marko.

- Nama je bilo super što se tiče s*ksa, ja nisam neko ko o tome priča i bilo je sve super! Ja se ne oisećam loše zbog veze sac Tarom, i sve što se izdešavalo to mi se ne sviđa, ali nisam ljut na nju koliko bih hteo, ali sam nastavio da volim sebe - zaključio je Ša.

