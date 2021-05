Kristina Spalević je došla do hotela da poseti Kristijana Golubovića, a on nije mogao da obuzda strati, pa ju je odmah zaskočio u prolazu koji vodi do toaleta.

Kristijan je simulirao s*ksalni odnos sa Kristinom, a zatim se toliko uzbudio, da je zamalo poljubio pod. Golubović se sapleo kada je silazio niz stepenice, što je Kristina posmatrala.

foto: Printscreen

Ipak, Kristijan se na kraju snašao, pa se pridržao za krevet.

Kurir.rs