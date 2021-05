OTAC MI JE REKAO DA ĆE ME SE ODREĆI PREKO NOVINA! Kristina otkrila zbog čega je PLAKALA, a onda spomenula Kristijanovu ženu! VIDEO

Kristina Spalević je ustala pa je progovorila o svojim emocijama prema Kristijanu Goluboviću, spomenula je i njegovu suprugu.

- Kristina, da li te je stid? Da li osećaš ikakvu grižu savest, da li moralni kodeksi kod tebe postoje da imaš se*s javno na televiziji? I da li razmišljaš kako će van kad se on vrati svojoj ženi? - pitao je Mića Kristinu.

- Apsolutno, zato nisam juče mogla da funkcionišem, iskulirala sam malo. Mislim da smo malo preterali, i njemu sam rekla. Sramota me je, prvo sam više razmišljala o njemu i statusu, a juče sam se osećala baš loše zbog toga. Da li će uopšte doći u kontakt posle toga? Ako ga ne volim, ja ne bih uopšte ovo radila. Umesto da prestanem da radim to, onda odem još dublje. Ja lično ne bih prešla preko tako nečega, a ako to njegova žena uradi, nijedne sekunde mu ne bih zamerila - govorila je Kristina.

- Meni je moj otac rekao ako se poljubim sa nekim, odreći će me se preko novina. Ja nemam gde, ili da funkcionišem ovde, da preživljavam ili da padnem u depresiju. Šta je tu je, samo ono što ljudi ne vide, jeste da imam griže savesti - nastavila je Kristina.

- Ja sam baš primetio da si smorena - rekao je Karić.

- Što sam iskrenija i više zaljubljena, neke stvari mi postaju ponižavajuće. Eto, posle svega ja njega pitam da li se i u privatnom životu tako šali - rekla je Krisitna.

- Da li misliš da će takvim predstavljanjem tog odnosa moći napolju da se opere od toga? Da je to bila igra? - pitao je Stefan.

- Ja samo u glavi imam to, da li će me porodica prihvatiti kad se vratim. Uvek sam bila tatin sin. I najgore mi je što znam da mi je verovao kad sam rekla da nikad neću poljubiti nekog ovde. Kad sam došla ovde, nisam se pronašla uopšte. Smatram da ja treba da osećam grižu savest, jer sam uradila neke stvari koje mi nisu u prirodi. Ne kajem se, samo zbog načina na koji forsiramo tu priču. Volim ga kao... Jao kako se ošišao - rekla je Spalevićeva.

Kurir.rs/M.M.

