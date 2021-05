CRNO SE PIŠE RIJALITI ZVEZDAMA KAD IZAĐU NAPOLJE! TOMOVIĆ ZAPRETIO: Sve ću da snimim, nema televizije, samo GOSPOD BOG!

Vladimir Tomović javno je zapretio da će se susresti sa Lepim Mićom i Markom Đedovićem po završetku "Zadruge" kao i da će taj susret snimati kamerom.

On je naveo da će morati da mu kažu sve što su mu govorili u rijalitiju ali sad bez produkcije i čelnika, ako i bez prijatelja na koje se poziva. Podsetimo, tokom njegovog učešća u četvrtoj sezoni, Tomović je nasrnuo na Đedovića, kada mu je kao posledica skinut mesečni honorar.

"Za sve ono što je uradio i rekao meni u rijalitiju, rekao sam, doći će dan, sramota bi bila da se ja tu sad bijem sa čovekom od 60 godina, to bi odvratno bilo, ali da će morati da mi kaže, ono što mi je u rijalitiju govorio, jedan na jedan, to će morati. Sad će da kažu pretnje, daleko od toga da su to pretnje, ali doći će dan da ću ja doći u tu Zmaj Jovinu ulicu, samo ću da upalim kamericu, da ga snimim i da mu kažem ono što sam mu govorio u rijalitiju, iste stvari i čekati da on meni kaže šta je govorio", rekao je Tomović za Lepog Miću u emisiji "Đir sa Memom", pa nastavio:

"Onda nema ni produkcije, ni vlasnika televizije, ni njegovih prijatelja, koji mu nisu ni prijatelji, tada smo samo on i ja i Gospod Bog, videće tada narod koliki je on junak, ja ću to da emitujem."

"Ta osoba i gospodin Marko Đedović će imati susret sa mnom posle rijalitija, to im obećavam", rekao je Vladimir.

