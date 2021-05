ZA NJU VIŠE NEMA POVRATKA U ZADRUGU: Bila je bez ikakve šanse, publika je ne voli, a kad je stigla u studio BRIZNULA je u plač

Anja Todorović je večeras zauvek napustila "Zadrugu 4" nakon što je osvojila samo sedam odsto glasova publike u duelu za izbacivanje protiv Dragane Mitrović. Ispred studija ju je sačekao Jovan Cvijetić Cvele, koji ju je poljubio.

"Uđi unutra, pričaćemo", rekao je on.

U studiju ju je sačekao njen otac Ljubinko, koju ju je izgrlio, a ona je briznula u plač.

"Da li sam te obrukala?", pitala je Anja.

"Nisi, sada je sve okej," odgovorio je Ljubinko.

"Ja uošte nisam svesna perioda koji je prošao, kao da sam bila mesec dana. Ja sam rekla da ćemo mi izdržati od početka do kraja, to se i ispunilo. To je bio test za našu vezu, ali ju je učinio stabilnijom", otkrila je Anja.

"Šta misliš o parovima u kući?", pitala je Dušica.

"Ja ne podržavam prevare, iako sam sa svim nazovi ljubavnicama bila super", rekla je Todorovićeva, pa otkrila:

"Mislim da pobeđuje Kristijan", zaključila je Anja.

