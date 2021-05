ONA IMA SVE, A ON NIŠTA, SA NJOM JE IZ INTERESA! Taki se oglasio nakon BRUTALNE TUČE Maje i Janjuša, ne može da dođe sebi!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš danas su se sukobili kao nikada do sada, a obezbeđenje nije moglo da iz obuzda.

Tim povodom oglasio se Majin otac Radomir Taki Marinković.

- On ne može da isprati Maju, ljubomoran je na sve što je Maja... Mislio je da smo je se odrekli i ja i mama, a on to ne može to da podnese, što ona ima sve, a on nema ništa. On je sa Majom iz čistog interesa! - pobesneo je Taki, koji je podržao stav Sandre Rešić i Ermine Pašović, te istakao da su mu bivši zadrugari sve najgore pričali o Janjušu.

foto: Printscreen/Zadruga

- Svi mi kažu:"Taki, aman, on je uništi tamo". Priča joj isopd pokrivača šarene laže, pa posle za stolom sve drugačije.

Njemu nije bilo svejedno kada je čuo da je njegova ćerka zbog Janjuša preplivala jezero, ali ga ni to ne iznenađuje.

- Hrabra je devojka, to nema šta. Ona je ovom rijalitiju dala 200 posto, ona je vanserijska! Prevazišla je mnogo veće zvezde, takav igrač ne postoji, to je Maja Marinković, jedna jedina, neponovljiva.

- Ja sam Maju odnegovao sam, sam sam kupao, stavljao pelene, sve sam joj kupovao. Naravno da ne ide gola ispred mene, ali takav je svet, ona nosi moderne stvari. To su sve brendirani kupaći kostimi, po poslednjoj modi. Ona je ušla tamo kao top model, tako i mora da se ponaša tamo, nije ušla tamo kao naučnik i pisac... A to gledaju i ljudi uveče, kamiondžije, šoferi, oni što su zatvoreni, mora da bude lepa -rekao je on.

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

