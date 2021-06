ŠA NAPAO JANJUŠA ZBOG SKANDALA SA MAJOM, ONA BRIZNULA U PLAČ! Saznala da je on pored Mine, napravila OPŠTU FRKU, on URLAO na nju!

Zadrugari su imali priliku da vide haos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša u jutarnjim satima. Maja je kasnije dobila histerični napad, zbog čega je došlo do brutalnih reči i gorkih suza, zbog čega je Takijeva ćerka počela da razbija tanjire.

- Ja sam videla Maju, crvenu u suzama, na kraju smo bili na stepenicama, pričale smo. Stalno jedno te isto, ja do ne mogu da doprem, ja sam je jedva digla, ona je opet krenula da mi lupa glavu. Ja bih volela da oni nisu zajedno, da oni mesec dana budu svako u svom svetu. Na kraju oni legnu zajedno u krevet, i šta da kažem? Nisam pametna! Problem je bio oko smešnog klipa, on joj je zamerio to što se ona smejala, ali svi smo se smejali, ona ne zna da ga pusti! - rekla je Dragana.

- Neca je rekao da Maja nikad nije kriva, evo! Moj odnos od prošle godine ne može da se poredi! - rekla je Mina.

- Ovog puta ne smatram da je Maja kriva, ne slažem sa sa šamarima, svi smo se smejali na klipove, ovo je moje viđenje. Ovo jutros što smo gledali, meni je klip kao klip smešan, kako su napravili, kao što su moji klipovi smešni kada padnem na glavu. Maja se jutros smejala kao klipu, a ne šamaru! Maja je došla u izolaciju, sve vreme si je napušavao, brate! - izjavio je Ša.

- Ša, nemoj ja da ti se nakačim, ti ćeš da komentarišeš... Pa, je l' imam prava da napušavam nekoga? Nisam je udario! Zašto je krenulo? Paula, dođi ovamo! Evo, smirio sam situaciju kod Ognjena u emisiji - odbrusio je Janjušević.

- Lažeš! Ovako je počelo, nas dvoje se nismo toliko posvađali! On je mumlao sebi u bradu! On je imao koga je najviše voleo. On je počeo da mumla sebi u bradu! A ovaj klip j epočeo odavde! Kunem se da ne lažem! - rekla je Maja.

Marko Janjušević Janjuš nastavio je da se svađa sa Majom Marinković, te su se posvađali zbog njihovog odnosa, koji već danima puca.

Maja je napala i Minu Vrbaški, kada je čula da se Janjuš njoj žali, pa je doletela kao furija i napravila dramu.

- Ti to opet o meni?! Pusti me! Je l' vidiš ti šta on radi sa ljudima koji mene mrze! - rekla je Maja.

- Majo, Neca se meni obratio i rekao da ti nikada nisi kriva - rekla je Mina.

Maja je potom počela da prati Janjuša u stopu, a kako joj se nije svidelo njegovo ponašanje, briznula je u plač. Janjuš se potom žalio Đedoviću, dok je ona obavila i patila pred Necom.

