RODITELJI SU ME UPROPASTILI, JA SAM ZA NJIH NULA! Ša dotakao dno, optužio PORODICU za sve svoje greške, neće da čuje ZA NJIH!

Nenad Aleksić Ša jadao se bivšoj devojci Jeleni Batos, a sve vreme pričao je o Tari Simov i porodici.

Naime, on je svojoj porodici mnogo toga zamerio i optužio ga je za sve nedaće koje su ga snašle.

- Meni nisu cvetale ruže, nije ti jasno kakav sam ja život imao. Mene je samo Tara razumela, niko drugi. Ako im ja kažem šta da urade, oni moraju to da urade, inače neće biti dobro - govorio je Ša.

- Dobro Nenade, ali to je tvoja porodica, oni tebe gledaju kako plačeš, zbog nje. Kako je njima? Znaš li ti šta si sve uradio Ivani, sebi, porodici. Nenade moraš to da shvatiš - komentarisala je Jelena.

- Znaš da ja ne želim više da ih vidim, ja sam za njih nula, oni su se meni us*ali u život, šta njih briga šta ću ja sa svojim parama da uradim - žalio se reper. i dodao:

- Oni ne smeju da se mešaju u moj život, ja sam rekao nešto, oni moraju da me poslušaju. Neću da razgovaram sa njim, upropastili su me, moja porodica me je upropastila, moji roditelji, oni meni tako. Oni ne veruju u mene uopšte, sram ih bilo - govorio je reper.

