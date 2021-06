GAVRILOVIĆ PRIZNAO KAKVA JE MILIJANA U KREVETU: Hteo je da je ponizi pred svima, a njenoj reakciji smeje se ceo RIJALITI!

Učesnici rijalitija rešili su da se razonode pred emisiju, te su u dvorištu igrali "Igru istine".

Izabela Alijoski imala je pitanje za Milijanu Bogdanović.

"Da li je istina da je noćas Ivan rekao da si sjajna u krevetu i da sve fore znaš?", zanimalo je Izabelu.

"Svašta mi je noćas rekao. Baš smo se posvađali, a to on meni govori uvek. Mislio je da me ponizi valjda, ali je to istina, pa se nisam uvredila", rekla je Milijana, a devojke su počele da se smeju uglas.

"Ah, ti muškarci koji ne mogu da shvate da je to kompliment za ženu", rekla je Izabela.

