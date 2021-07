TI SE NADIMAŠ OD ZLA! Lepi Mića i Miljana Kulić ZARATILI kao NIKAD PRE: Marija joj traži prijatelje NA SILU! (VIDEO)

Miljana Kulić i Lepi Mića zaratili su tokom nominacija. Pored Miljane u trci za napuštanje Zadruge je i Filip Car, a Mića se ovog puta zamerio Kulićevoj:

foto: Printscreen/Pink

- Što se tiče Miljane, ništa novo. Čas je ovakva, čas je onakva. Ništa novo, da ti koru hleda ujutru, uveče ti se naj*be majke. Ako je prihvatiš takvu, manje ćeš da se nerviraš. Ako ne, dobiješ 24 sata nervozu, svađaš se, to nije isplativo raditi zbog nekoga ko nije tvoj život. Mi smo 4 godine zaredom ovde, imali smo niz svađa, ali sam ja uvek nekako spuštao loptu i kočio i onda sam došao do ovoga da Miljana više ne može da me iznervira. Može da me psuje, vređa, to me više ne interesuje. U korektnim smo odnosima. Više ne mogu da je savetujem. Još mi u glavi odzvanjaju reči Miljanine majke koja me je u subotu napala. Nekim ljudima je oprostila mnogo gore stvari, a mene je naružila i rekla svašta. To govori o njoj, ne o meni. Mislim da njena majka traži Miljani prijatelje na silu, a to ne može. Bori je oprostila uvrede sa pričom da je Bora bio na krštenju deteta, a ja sam bio i na krštenju i na rođenju i na rođendanu, ali ja nisam napravio atmosferu... Ja kapiram Mariju, nisam nimalo naivan. Miljana ume i te kako da vređa - nastavio je pevač, a onda se Miljana uspalila:

- Sada brani svog prijatelja Stefana Karića, od koga su svi digli ruke - odbrusila je Miljana.

foto: Printscreen/Pink

- Jesi vređala Cara sinoć? Ti vređaš duboko - uzvratio je Mića.

- Ja sam branila Mišela sinoć i to na način koji umem i znam. Da li sam mu uvredila porodicu? - pričala je Kulićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Mišelu si pričala da je gej, da te je tukao... Janjuša si vređala najstrašnije, čak si mu i ćerku vređala. Nema koga nisi, Đedovića, Boru, mene, Sanju, Cara, Janjuša, Kristinu, Matoru, Sanju... Fino sam rekao, ujutru kažeš dobar dan, uveče j*beš majku. Za Cara si rekla da ti je najbolji prijatelj pre sedam dana, a sinoć mu j*bala majku, zbog Mišela za koga si pričala da je klošar, peder, da te je tukao i on i njegova porodica... To si ti! A sledeća osoba koju će napasti je ona za koju misli da će pobediti - nastavio je on.

- Uvek si protiv mene. Video si da imam podršku, pa me gaziš! - rekla je Miljana.

foto: Printscreen/Pink

- Nikoga ne vređam, ja komentarišem tebe. Tako da, ostaviću dotičnu damu, ostaću dosledan mojim manirima, neću je poslati u izolaciju jer je nikad nisam. Ali upravo na ovakav način ona pokazuje pravo lice. Ona samo traži loše nešto, da bi nekome rekla sve najgore. Ti se nadimaš od zla! Ali ostaviću te ovde, ja sam jedan od retkih koji razume - poručio je Lepi Mića.

Kurir.rs/S.M.

