OBOLEO SAM OD NJE U PRVOJ SEZONI! Janjuš OCRNIO Miljanu za sve pare: Pitao sam se KO JE OVA BUDALA kad sam je video prvi put!

Rijaliti učesnici večeras odlučuju koga šalju u trku za izbacivanje iz Zadruge, a ovoga puta biraju između Miljane Kulić i Marka Janjuševića Janjuša:

- Ja sam nju video pre mnogo godina, ja sam bio u fazonu ko je ova budala. Moram reći da je ona fascinantna ja joj tražim cigare, ona kaže nemam imam još četiri, a sutradan traži meni ja kažem da imam još dve i ona mi traži, a kada krene da mi uzima cigare iz džepa, ja osetim to i pravim se mutav dok ne izvuče. Ona ulazi kod nas u rehab, ne breca se. Sve što je čovek bolji prema njoj, ona ti to kad tada nabije na nos. Ja sam oguglao na nju, ja ne reagujem, i samo kažem u pravu si, oboleo sam od nje u prvoj sezoni. Ne reagujem na nju uopšte. Stalno traži Zolu. Neka nam je Bog u pomoći - govorio je Janjuš.

- Ja nikada nisam povredila svoju porodicu, zaklela se u dete kao ti. On greši što je u tom odnosu - rekla je Miljana.

- Car se promenio, njega sam stalno kometarisao i nemam šta da radim. Velika promena, družimo se od starta. On je kao većina nas napravio greške, a njegova porodica je totalno drugačuja od njega, situacija kao i kod mene. Dobar mi je drug, ali on ne ukapira neke stvari, on i ja delimo zadnju cigaru. Ja šaljem Miljanu - rekao je Janjuš.

