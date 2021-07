MISICA I KARIĆ KRADU I NIJE IH SRAMOTA! Dok drugi kukaju da nemaju šta da jedu, njih dvoje krišom uzimaju HRANU! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić su nakon Igre istine, kada je stigla nagrada ukrali jednu picu više.

Naime, Karić je spustio kutije pica na sto, ali je za sebe uzeo dve i brzo jednu odneo svojoj devojci misici. U tom momentu se vidi kako Karić drži jednu picu, a misica drugu.

foto: Printscreen

Misica je brzo odnela picu u spavaću sobu i sakrila iza kreveta, a sve vreme je slušala kako zadrugari kukaju kako nema dovoljno pica za sve ali nije marila za to.

Za to vreme Karić je došao do nje i doneo picu koju je on držao i spustio na krevet. Kamere su zabeležile jednu picu na krevetu, i drugu koja je misica stavila iza kreveta.

Kurir.rs/K.Đ.