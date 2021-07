BEZ DLAKE NA JEZIKU! MATORA OPLELA PO LJUBAVNIM ODNOSIMA: Maji Marinković treba POMOĆ! A onda otkrila šta je Ša TRAŽIO od nje!

Jovana Tomić Matora je u Rajskom vrtu žestoko prokomentarisala odnose u Beloj kući.

foto: Printscreen/Zadruga

Kako se osećaš? - pitalo je Drvo mudrosti.

- Bilo bi mi žao da nisam ušla. Prevazilša sam neke stvari. Trenuto se družim sa Aleks. Nismo pričale jedan vremenski period, fali mi pažnja, fali zagrljaj. Ona je sva takva dođi vamo bebo i onda se ja ušuškam kao mala devojčica. To je neki flert i koketiranje, ulepša mi ove poslednje dane i sastanke - započela je Matora.

Svašta se izdešavalo, ko te je najviše iznenadio? - zanimalo je Drvo.

- Najveći pečat mi je ostavilo ovo sa Sanjom. Teško mi je pala situacija sa Sandrom, kad je bilo ono da me se odrekla. Ona i Čorba su mi od novih učesnika najdraži. Niko me nije nešto posebno razočarao. Kad je bila poslednja igrica, Bora i ja smo se izmirli pre ulaska, sve je bilo suoer i na kraju kad je došla igrica, sinoć isto na igri istine, on nema više živaca. Sve se svodi na pretnje, psovao je on i pre, ali ne ovako. Na igrici sam se raspkala posle duže vremena. Zabolelo me je i bilo mi je krivo - rekla je Matora.

foto: Printscreen/Zadruga

Ajde da pričamo o Nenadu, on je prošao kroz razne faze. Kako komentarišeš poslednju? - pitalo je Drvo.

- Rekao mi je da mu je trenuto sivilo i pomračenje. Rekao mi je da mu je krivo za sve što se dešavalo između nas i zamolio me da budem tu za njega. On ne može da prihvati kritiku, posvađaće se i kad zna da nije u pravu. Kad slušam odogovore za Taru deluje kao da tera inat. Ništa mu ne uzimam za zlo, on je mnogo pogubljen i ne zna šta priča. Jako je loše i tek će mu biti loše kad vidi Ivanu i suoči se sa stvarima oči u oči. Drago mi je da se osvestio. Ne vidim mesto da se petljam. Ja sam sa njim prošla neke stvari još dok je bila Dragana Mitar, sad sam rekla šta god, samo da je srećan. Volela bih da se mane nekih stvari, posveti se sebi. Pogubio se, ali vratiće se. Želim stvarno kad izađe da dođe sebi, nekako mi ga je i žao kad vidim da plače - rekla je Matora.

Nakon svega šta misliš o vezi Maje i Janjuša? - pitalo je Drvo.

- Jao, cirkus. Oguglala sam. Definitivno Maji treba pomoć. Sa druge strane, oni su meni isti. Preterali su. Ono sinoć, on opet izgreban, ona skače. Ne mogu jedan dan da sastave, muče i sebe i druge. To nema veze sa ljubavlju. Mi koji smo bili ovde u vezama, računam i sebe, to što smo predstavili kao ljubav, daleko je od ljubavi. Meni ne može niko da objasni da on ne može da se razvoji, kao žao mu je. Sednem sa njim priča mi jednu priču. Oni su mi egal, ne doživljavam ih, dosadni su i naporni. Oni neće ostati napolju ni 2-3 dana. Janjuš kad priča neke stvari samo da bi je smirio, pravo još gore, a ona je obolela. Jedna reč - katastrofa. Jedna stvar je fascinantna, kad ispadne frka jedva ih utišaju,rvo Maja digne glavu i traži potvrdne, gledaju kamere, a onda to isto radi Janjuš. Isti scenario, iste reči - pričala je Matora.

foto: Printscreen/Zadruga

Još jedan zanimljiv par se nameće, a to su Mina i Car. Prvo me interesuje da li je sa Minine strane sve to iskreno? - upitalo je Drvo Jovanu.

- Ja sam rekla sinoč da je ono igra istine. Mina voli da bude u tim odnosima, da raskrinka sve i radi igrice. Na neki čudan način nju to privlači, ima poremećaj. Kada priča sa mnom za Cara, ona kaže kako ne može da pređe preko uvreda, lepa sve objasni, izvini se mami, a onda kada joj bude malo dosadnije, kad se on upusti u drugu priču, onda ona tu uradi. U najgorem slučaju otićiće zajedno na more i to je to. Vrlo je dobro poznajem, njoj se ne može verovati. Znala sam da joj se Mišel ne sviđa. Priča kako je prešla preko uvreda jer ga voli, važi. Poznavajući nju i njen mozak, ovo je trenutno zanimljivo iz razloga koji samo ona zna. Jedina osoba koja nju poznaje je Vlada - komentarisala je Jovana.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:05 MATORA NAŠLA NOVU DEVOJKU, A EVO SA KIM SANJA PROVODI VREME! Stankovićeva uživala sa NJOM, a onda je usledio POLJUBAC! (VIDEO)