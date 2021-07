SESTRE TRAŽE ZA UŽINU, PA TATA KAŽE DA PITAJU MAJKU: Miljana Kulić u SUZAMA o najtežim trenucima: Moram da ZARAĐUJEM za sve njih!

Miljana Kulić prisetila se najtežih trenutaka tokom ove sezone rijalitija "Zadruga".

- Onaj trenutak kad mi je mama otišla i ja sam je čekala. Kad sam uzela makaze i ošišala sam se, to mi je najgore. Toliko sam je čekala, sređivala, iščekivala je, ali shvatila sam neke stvari - govorila je Miljana.

- Koliko ti je bilo teško kad si saznala da su ti roditelji bolesni?

- Mnogo, nisam verovala da to mojoj mami može da se dogodi. Ne mogu...Nisam znala pre da cenim novac, bila sam lake ruke, davala sam. Sad moram da zarađujem za sve njih. Kad sam čula da su dobro posle operacije, ja nisam i dalje verovala - nastavila je Miljana.

- Moja mama nije imala sreće... Uvek joj je baka pričala neke stvari, da se udala, da je ostavila posao, milion puta sam bila očevidac toga da sestre traže za užinu, pa tata kaže da traže od majke, a ja izvadim ono što sam zaradila i dam im. To je trenutak koji tata nije mogao da prežali, jer je on ranije bio sportista... Ja sam sebi zacrtala da moj sin mora da ima sve, kao i moja mama, tata, i ja ne bih mogla da se pomirim sa tim da izgubim svoje. Život me je tako naučio - plakala je Miljana.

- Znam koliko je moja mama bila posvećena nama, i ona je odabrala mog tatu. Duša me boli što se to sa njima izdešavalo, i rekla sam sebi da moram da budem jača od svega - rekla je Kulićeva.

