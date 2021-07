TARA ME PRAVI MAJMUNOM! ŠA eksplodirao od BESA, pa otkrio šta misli o SIMOVOJ: Platio sam 50.000 evra, ona mi se SMEJE sa drugim!

Danas finalistima "Zadruge 4" pitanja postavljaju bivši cimeri. Nataša Radan postavila je pitanje Nenadu Aleksiću Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Ša, vidi se da se pereš od Tare. I sam znaš da ćeš trčati za njom kada izađeš. Zašto to radiš? - glasilo je pitanje.

- Ne perem se od Tare, nijedne sekunde se nisam prao od Tare. Videla si šta Tara radi napolju. Ne želim da imam bilo kakav kontakt sa njom. Da je bila uz mene, ne bih se prao. Bio bih sa njom napolju. Ne perem se od nje, i dalje osećam ono što sam osećao, nije se izgubilo. Tara se pere od mene i nap*šava me, ne znam zašto. Ne kapiram. Ivana je osoba koju volim na poseban način, u Taru sam se zaljubio. To nije prestalo. Ali stvari koje mi radi... Sve što sam doživeo od Tare, to me je osvestilo. Tarino ponašanje je uticala samo. Ja nikad nisam hteo da se odvojim od nje, ali nije mi bilo jasno zašto se ponaša tako kako se ponaša. Svima je pričala kontra priče. Pričala je ljudima da me ne voli, da joj se gadim, to me je navelo da razmišljam kako sam imao lep život sa osobom koja mi ništa nažao nije uradila. Ne perem se ja od Tare, nego ona od mene. Njeno ponašanje mi je ukazalo na to da me ne voli, ladno našla novog dečka. Neću juriti za nekim ko me ne voli - govorio je Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Baca udicu na dva fronta, onda dve žene pate. Ta prevarena žena treba da krene dalje i da ima pravo na svoju sreću. Možda njoj daješ lažnu nadu kako si se pokajao - istakla je Milica.

foto: Printscreen/Pink

- Ja nijedne sekunde nisam rekao da želim da se pomirim sa njom, nego da želim razgovor. Ne dajem joj lažnu nadu. Tara je neko ko me pravi majmunom, viđa sa osobama koje mi smetaju, Tara ne pati, Tara se pere od mene, Tara je neko kome sam platio 50.000 evra da joj skinem kaznu, a ona mi se smeje sa drugom osobom napolju. Ja sam rekao da ne bih ušao u odnos sa Ivanom jer sam je povredio. Pratite, niste u pravu. Tara se pere od mene, ne ja od nje! Želim joj sve najbolje - odgovorio je reper.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:15 TARA U PROVODU SA BIVŠIM ZADRUGAROM! Simovoj popustile kočnice, grli se sa drugim muškarcima, Ša pao u zaborav?!