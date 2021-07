TARA ZAPLAKALA U STUDIJU! Simova nije mogla da se smiri: Ja sam LUDA, svesna sam da imam problem sa AGRESIJOM!

Tara Simov zaplakala je u studiju dok je pričala o svađi sa Markom Đedovićem.

"Pričao je sve najgore o meni. Mnogo me je razočarao. Ja sam sa njim provela celo leto, zbog njega sam i ušla. Njemu ništa loše nisam uradila. Svima sam rekla da moram da odem i da mi je loše. On je izjavio da sam ga izdala jer mu nisam rekla kako ću da izađem", rekla je Tara kroz suze i dodala:

"On je definitivno moje najveće razočaranje ikada. Podnela sam tužbu protiv njega. Ja jesam i luda, tučem se i agresivna sam. To sve stoji, ja se ne stidim, to sam ja". Svesna sam da imam problem sa agersijom i besom".

