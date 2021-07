ONA JE SA TOBOM ZBOG PARA, BOLJE DA SI OSTAO SA IVOM! Karić na meti osuda zbog veze sa misicom, zbog ovih reči ISKIPEO OD BESA!

Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić odgovarali su na pitanja u emisiji "Narod pita", a onda je nastao haos.

Naime, u programu se se uključio jedan gledalac koji je osudio Karića zbog veze sa misicom.

- Jovana, da li je fer što se nisi javila bivšem dečku? - odmah je pitao gledalac.

- Za mene i po meni jeste... Tu postoje neke stvari koje ja ostavljam... - krenula je da odgovara misica.

- Kao što je to što si sa Stefanom zbog para i što će to potrajati mesec dana i gotovo - smatrao je gledalac i dodao:

- Ti ne znaš ni da kuvaš. Šta će ti ovakva osoba, Stefane?

- Šta te boli k? On je hteo ovo da izazove u meni. Meni takva osoba kao Jovana treba. To sam tražio celog života i našao sam, verovao ili ne u "Zadruzi" - odbrusio je Stefan.

- Neverovatni ste oboje. Ja mislim da ste oboje fejk. Neverovatno. Stefane, tako sam se gotivio u prošloj Zadruzi... Ona ga je uvrtela oko sebe i on misli da je ona Bog, a shvatiće da je nula - nastavio je gledalac.

- To mislite i Vi čim ste se javili, samo Vam je žao što sam jedna na svetu, a on me ima - dodala je Jovana.

- Stefane, ona je sa tobom samo iz koristi - smatrao je gledalac.

- Hvala Bogu, pa ću joj omogućiti sve što poželi u životu - istakao je Stefan.

Mene je sramota umesto tebe - rekao je gledalac.

- Ako Vas je sramota, ostavite broj u režiji, pa ćemo se upoznati... - dodala je Jovana.

- Trebalo je da se javi Luki, ali joj je bolja varijanta bila da ide sa Stefanovim prijateljima u kafić... Trebalo je da kaže bar neku reč Luki... Mogao je i Stefan sa njom, ako nije hteo da je pusti samu - nastavio je gledalac.

- Slušaj da ti ja kažem jednu stvar, Aleksandre. Ako tako funkcionišeš sa devojkama, uhvati sadašnju, pa idi kod bivše - dodala je misica.

- Stefane, do kada će to da potraje? - pitao je gledalac.

- Do kraja života. Ako ne, evo, vodim te, uplaćujem ti letovanje, zimovanje, školovanje za decu... Hajde da se kladimo... - dodao je Karić.

- Mnogo si me razočarao. Bolje da si ostao sa Ivom, nego sa njom - poručio je gledalac.

- Sada je jasno čiji fan zove. Tako govore ti profili, moji hejteri. Favorizuje Ivu, žao mu je što nisam ostao sa njom - zaključila je Jovana.

