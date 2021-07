FILIP CAR, ESTETSKE KOREKCIJE, BIVŠI VERENIK! MINA OTKRILA INTIMU: Osvestila sam mozak, biću sama i vraćam se na prirodni IZGLED!

Rijaliti zvezda Mina Vrbaški, ni posle završetka sezone ne prestaje da intrigira javnost.

Nakon burnih dešavanja i ljubavnih brodoloma, odlučila je da se malo povuče u ilegalu, ali je pre toga razgovarala sa našom ekipom.

Kako provodiš dane posle Zadruge 4? Ispratili smo da si najčešće da porodicom i prijateljima?

- Da, otkako sam izašla najviše vremena provodim sa njima. Sad sam se malo posvetila sebi, imam nešto novo u planu, neću još ništa da pričam, ne želim da se još uvek znaju neke stvari, biće iznenađenje neko. Danas se vraćam kući, planiram sa mamom i bratom da odem na more, mislim da su zaslužili da se odmore od svega, da idemo malo negde, da se zavučemo gde nema toliko ljudi i svih dešavanja - rekla je Mina.

Da li si ostala u kontaktu sa Filipom Carom? Šta je bio okidač, da posle svega zauvek prekineš odnos sa njim?

- Nemamo nikakav kontakt, apsolutno me ne ne zanima ni gde je, ni šta je, ni sa kim je, to što mi ljudi šalju i obaveštavaju me ne zanima ništa, ja te ljude odmah blokiram. Eto, onaj dan u onoj emisiji, kada je mama rekla da više ne može da sluša da me neko vređa ponižava i omalovažava, imala sam neki razgovor sa njom gde mi je osvestila mozak, glavu ovu moju nenormalnu, odlučila sam da prekinem u glavi. Niti ga tražim, niti mi treba bilo ko, želim da budem sama, sebi se sad posvećujem. Naš odnos je nikakav i nadam se da će tako ostati - odgovorila je Vrbaški.

Da li to važi za Frana i Mišela, sa kojima si takođe imala neki odnos u rijalitiju?

- Nema tu šta, niti se družim sa Mišelom niti Franom. I za Mišela mi šalju poruke u kome su grupe neke gde lajkuje pozitivne komentare vezane za mene i njega, ali i te priče su završene i tu je stavljena tačka - odlučno je rekla Mina.

Da li misliš da je odnos sa Mensurom, koji se relativno skoro završio od tvog ulaska u novu sezonu, uticao na ljubav sa Filipom?

- Mensur nema nikakve veze. On je završena priča odavno, o njemu nemam šta ni da pričam. O bivšima sve najbolje - nastavila je Mina.

Imali smo prilike da ispratimo tvoje nove promene na telu, pre par dana si radila pirsing, a u Zadruzi si izjavila kako planiraš da odradiš nove intervencije i zategneš svoju zadnjicu. Da li si se predomislila?

- Ja uvek javno o tome pričam, to nije tajna. Imala sam par korekcija ništa strašno, nisu to operacije nego korekcije i sitne intervencije na licu, ali sam odlučila sve da vadim i budem skroz prirodna. Šta treba ću da vadim ili topim, ali od sada se vraćam na potpuno svoj prirodan izgled - rekla je rijaliti zvezda.

Da li si ispratila i kako komentarišeš svađu Sanje i Matore u emisiji "Narod pita", kada je Jovana izjavila da se Sanja Stanković dopisivala sa tvojim bivšim verenikom?

- Nisam gledala emisiju ali znam za to dopisivanje. Čula sam. Saznaću detalje u toku sledeće nedelje, on dolazi u Beograd i pokazaće mi lično prepiske i šta je tačno pisano. Želim da vidim šta je tačno bilo mada me i ne zanima mnogo jer mi u tvom trenutku nismo bili zajedno što je meni najvažnije - odgovorila je Mina.

To znači da je istina da je bilo dopisivanja, samo je pitanje šta su detalji?

- Da, saznaću vrlo brzo sve - odlučna je bila Vrbaški.

