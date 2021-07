SIN JE KOD MENE, NE ŽELIM DA OTKRIVAM GDE SMO! Kulićeva otkrila zbog čega se videla sa Zolom i kako su joj RODITELJI I ŽELJKO!

Miljana Kulić odgovorila je na pitanja koja zanimaju sve.

Rijaliti zvezda prvo je otkrila da li se pomirila sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom.

- Naravno da nije istina da sam sa Zolom. Videli smo se na superfinalu, našao mi je smeštaj. Pošto je bilo kasno noću, sutra ujutru je popio kafu, on je otišao svojim putem da snima i radi pesmu, a ja sam prespavala. Čak nemam ni njegov broj telefona, nemam nikakav kontakt sa njim, niti planiram. Našao mi je smeštaj (u etno-selu), ja sam svoj smeštaj platila, imala sam obaveze da gostujem na televiziji Pink, tu smo se videli i na tome se završilo. Apsolutno ništa nije bilo, niti će biti - bila je izričita Miljana.

foto: Printscreen RED tv

Mišel Gvozdenović je na superfinalnoj žurki otkrio da je Miljana pokušala da stupi u kontakt sa njim, ali da nije mogao da se javi.

- On me savršeno ne interesuje, psi laju, karavani prolaze. Samo neka priča i neka se nada. U životu ga više neću pozvati, želim mu svu sreću ovog sveta, samo što dalje od mene - istakla je Kulićeva.

Miljana je otkrila i u kakvom su stanju trenutno njeni roditelji Marija i Siniša, koje vode borbu sa opakom bolešću.

foto: Nemanja Nikolić

- Maja je juče primila poslednju hemoterapiju, sin je kod mene. Ne želim da otkrivam mesto gde se nalazimo. Etno selo nije, možete da proverite. Otišla sam čim sam videla da su novinari došli tamo. Ne želim da mi se snima dete. Tu sam, na relaciji Beograd - Niš. Sada ga trenutno čuva moja kuma, ovde u Beogradu. Što se tiče stanja roditelja, tata je smršao naglo 30 kilograma, to me je dokrajčilo. Povukla sam se u sebe. Kada je Željko u vrtiću, ne izlazim iz sobe, niko me ne nazima. Niko od bivših zadrugara mi se nije javio, a svi imaju moj broj telefona. A drugima dok je bilo teško, Miljana je uvek bila tu da pomogne. Ali niko me nije očarao, da bih se razočarala. Ova "Zadruga" mi je donela životni fakultet, a ne lekciju. Naučila sam da treba da gledam samo sebe i da sebi budem na prvom mestu. Da sve bude po mojoj volji i da ja budem zadovoljna. Možda će neko reći da sam budaletina, ali neka šta pričaju. Prvo majka, pa onda dete. Ako sam ja zadovoljna, i moje dete će biti srećnije. Kako kažu u avionu, majka prvo sebi stavi masku, pa detetu. Džabe mom detetu sve ako mu je majka nesrećna i tužna. Pred njim glumim da sam srećna, a nasamo plačem, slušam srceparajuće pesme Darka Lazića, Slobe Radanovića, Daru Bubamaru. Oduvek sam volela te tužne pesme - rekla je Kulićeva.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/Pink.rs