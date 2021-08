IMALA SAM POTREBU DA SE JAVIM I KAŽEM ŠTA MISLIM Kaća Živković uključila se u emisiju i obratila se Nadici i Rialdi, muk u studiju

Na iznenađenje mnogih, pevačica Katarina Kaća Živković uključila se u emisiju putem telefonskog poziva tokom gostovanja Nadice Zeljković i Rialde Karahasanović.

foto: Pritnscreen

- Želim da poručim Rialdi da je stvarno prelepa i da je na dobrom putu da postane još veća zvezda. Vratila sam se iz Obrenovca i nisam mogla da propustim kad sam videla koji su gosti, posebno Nadica. Imala sam potrebu da se javim i pozdravim i poručim Nadici da ona jeste ušla kao Kijina mama, međutim pokazala je karakter. Nema potrebe da se pominje Kija, Nadica Kijina mama. Nadica je pokazala svoju ličnost, ona je znala i da se veseli. Po strani što Kiju puno volim i njena sam mama, jedva sam čekala da Nadica izađe i dobijem novu najbolju drugaricu. Moram da joj čestitam na hrabrsoti. Velika je hrabrost ući u rijaliti u tim godinama, nema iskustva sa tim stvarima i na kraju se ispostavilo da je ispala najbolja i pobedila. Mogu da kažem i za Rialdu. Devojka je otpočetka do kraja imala svoj stav, svi to vole. Zato su one i dogurale do samog finala, a Nadica i do pobede - počela je Kaća.

foto: Pritnscreen

- Čujem da hvališ Rialdu, mnogi bi sad rekli kako je moguće da jedna pevačica podržava drugu? Da li je to lažno? - upitao je voditelj.

- Nismo iskompleksirane. Uvek sam to da podržim ono što je lepo i kvalitetno. Simpatično mi je za Nadicu, ipak je bila hrabra i uspela je da se izbori sa mladim ljudima i funkcioniše. Neću da pominjem situacije, ali bila je tu i da obrani ćerku i prokomentariše. Navijala sam za Nadicu, glasala sam i drago mi je da je pobedila. Samo Napred, predviđam ti ozbiljnu mzičku karijeru - nastavila je Živkovićeva.

- Prvi put sam kockala u životu. Hvala ti što si pozvala - rekla je Nadica.

foto: Pritnscreen

- Ti si Kijina bliska prijateljica, o čemu ste ti i Kija polemisale kad je u pitanju Nadica i drugi zadrugari? Oko čega se Kristina nervirqala kad je Nadica u pitanju, pa se tebi privatno požalila? - pitao je voditelj.

- Rekla sam da jedva čekam da joj majka izađe da imam sa nekim lepo da popričam, a da me neko ne prekida - našalila se Kaća.

Kurir.rs/I.B.

