NIJE MI ONA DEVOJKA! Mensur proveo prvu noć rijalitija sa Milicom (17), pali poljupci, a sad je SPUSTIO pred svima! (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić proveo je prvo veče rijalitija sa Milicom Veselinović (17), a sada negira da mu je ona devojka.

Zadrugari su počeli da dobacuju da je ona devojka, a onda je ustao i on.

"Ona nije moja devojka. Kako da ne bude zadovoljna srednjim, kad sam ja dobio najmanji?", istakao je Mensur.

"Ja sam zadovoljna budžetom", dodala je Milica.

U toku reklama u kratku šetnju su pošli Mensur Ajdarpašić, Milica Veselinović i Viktorija Miktrović. Milica je prokomentarisala svoj odnos sa ovim zadrugarom.

"Meni je bitno da nisam ni sa kim u vezi, to što se mi družimo to je drugo, a oni će uvek da povezuju to mi je jasno", rekla je Milica.

