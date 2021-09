JA SAM MINU VOLEO ABNORMALNO! Mensur progovorio o emocijama prema bivšoj devojci, Stanija mu uputila reči ZLATA VREDNE! (VIDEO)

Stanija Dobrojević posavetovala je Mensura Ajdarpašića vezano za njegov odnos sa Milicom Veselinović.

Naime, počela je od teme kako je dobro kada imaš neku osobu u rijalitiju:

- U ljudskoj je prirodi da traži od tebe da napraviš svoj svet ovde. Kada imaš osobu ovde, daj Bože da uspe i napolju - rekla je Stanija, na šta je Mensur otvoreno rekao:

- Ne mogu da podnesem da neko ne ceni sebe. Nije mi žao, nego me vređa kako se određene osobe ponašaju, na šta su sve spremne.

Nakon toga, Mensur je priznao da je Minu Vrbaški voleo, pa ga je Stanija upozorila:

- Ja sam Minu voleo abnormalno, i tu nema priče - rekao je Mensur, na šta mu je Stanija odgovorila:

- To se videlo , ali nemoj da se igraš sa nečijim emocijama, to dete ima 17 godina - rekla je Stanija, na šta je Mensur otkrio šta je on zapravo rekao Milici:

- Ja sam njoj rekao, ništa ti ne zameram. Mlada si, ja mogu da ti pomognem. Ako ti želiš da ti bude lepo, neka ti bude lepo. Moj ti je princip sledeći, ne bih voleo da čujem da si za ovako kratko vreme opet lutala. Onda ću da ti kažem moj krevet nije više za tebe, idi u drugi krevet - rekao je Mensur.

