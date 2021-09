ANTE PRIZNAO DA JE NAŠAO DEVOJKU: To je jedna PLAVA! Zaljubio se u rijalitiju, a svi sumnjaju na NJU! (VIDEO)

Rijaliti učesnici odmarali su pred žurku, ostali su se bolje upoznavali u dvorištu, a svako je sebi našao sagovornika.

Olja Vampirica i Ante Baždarić sve vreme su ćaskali, a ona je pokušavala da sazna na koju učesnicu je Ante bacio oko:

- Reci mi koja cura, reci meni... Neću nikome reći - nagovarala ga je Olja.

Cura mi je ona plava - priznao joj je Ante.

Bane je između njih primetio varnice, a s obzirom da par već spava zajedno, odmah se raspitao kako izgleda jedna njihova noć.

- Da li se pališ? Budiš se noću? - smejao se Bane.

- Neee, počeška me, zagrli i to je to - smejala se Olga, dok ju je Ante grlio.

Kurir.rs/K.Đ.

