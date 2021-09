MENSURU POPUSTILE SVE KOČNICE, ZAPRETIO IRMI! Ajdarpašić saznao šta je još MILICA (17) radila u KARANTINU, pa POBESNEO! (VIDEO)

Irma Sejranić se nije složila sa mišljenjem Mensura Ajdarpašića da on ne kontroliše Milicu Veselinović, kao i ona njega.

- Nije došao na moj rođendan, samim tim mi je dao do znanja neke stvari. Ako me nešto ne žulja, ja fino dođem. Ovako, samo su pokazali ko su i šta su - rekla je Irma.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što bih došla kod nekoga ko hoće da mi rasturi vezu? - odgovorila je Milica.

- Ova mala beštija. Zašto on ako je siguran u nju ne pusti da šeta sama? On je počeo da je kontroliše, jer je svestan svega - nastavila je Sejranićeva.

- Zapamtiću ti tu reč beštija. Skupo će te koštati sve to - zapretio je Mensur.

- Volim ove mangupe na baterije, da li ti misliš da meni možeš nešto? Znaš li ti sa kim pričaš? Sad si mi tek rat objavio. Ona manipuliše njime. Što mu je odmah uletela u krevet? Da obeleži teren. Mala svesno radi sve! Jedva čekam da se ona okuraži malo, a on će tad da mi se izvini - odbrusila je Irma.

- Ja nisam došao ovde da ulivam strah... - govorio je Ajdarpašić.

- Hahaha, koliko si opasan, evo svi smo se nasmejali - odbrusila je pevačica.

- I meni je pretio pre neki dan da će mi glavu nešto kao balon, kad budemo išli u studio ili nešto - ustao je Ante.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ono što Mensur radi, stavlja okove oko nje - ubacio se Lepi Mića.

- To je patologija - istakla je Irma.

- Zna je osam dana, a priča da će se obračunavati sa ljudima u spoljnom svetu zbog toga. Mensure, ja te poznajem odlično. Ti ovde zadaješ strah ljudima na kvaran način. Ko mi preti ovde, neka mi se nap*ši k*rca! A ovi su svi p*čke što ćute - poručio je pevač.

- Mićko, tako je! Sve su p*čke! - dodala je Sejranićeva.

- Mensuru paše što mi "napadamo" Milicu, ona ispada kao neka žrtva, a on njen zaštitnik - istakao je MC Damiro.

- Ja sam se sa Milicom družio u karantinu, od kad je ušla u vezu sa njim, odjednom nema ničega, kao da ima strahopoštovanje prema njemu - ustao je Petar Vasić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona se druži sa pravim momcima, da ste pravi momci, družila bi se sa vama - odgovorio je Mensur.

- On je za nas rekao da smo svi mali... Ja ne smatram da smo mali. Čim to kaže, ja moram da ustanem i da kažem kako je. Kako mu je pasalo u "Zadruzi 3" da jednu devojku svi napadaju, a on je brani, tako i ovde, zarad boljeg plasmana. on je pametan i inteligentan dečko. Ja mislim da Mensur nikad u spoljnom svetu ne bi bio sa Milicom. Zna šta je sve radila sa Anteom u karantinu, to sve trpi. Samo mi nije jasno, ovako te gledam u oči. On ti je sve ono izgovorio, bio je sa njom. Posle Antea, odmah su bila dvojica kod nje do 8 ujutru. Eto ti. Ovo odgovara Mensuru, da bi bio heroj - govorio je MC Damiro.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:42 MENSUR STIGAO U VILU KARIĆA: Uleteo u RADOVE, OSMAN pravi apartman za JOVANU i STEFANA, Ajdarpašiću poželeo pobedu u ZADRUZI