SVI SU PROTIV NAŠE VEZE, MISLE DA SAM SA NJIM ZBOG KADRA! Milica (17) iskreno o emocijama prema Mensuru, opelela po zadrugarkama

Milica Veselinović otvorila je dušu u Rajskom vrtu o odnosu sa Mensurom Ajdarpašićem i napadima koje je sinoć pretrpela od strane zadrugara.

"Odlično se osećam, Mensur je razlog za to, baš sam zaljubljena. Ne zanima me šta misle "komentatori", bitno mi je njegovo mišljenje. Ove pojedine osobe tu, koje su protiv naše veze, koje su zaljubljene u njega i slično... To je njihova stvar, šta da radim. Svi uglavnom misle da sam zbog kadra sa njim, zbog Mine jer je to njen bivši dečko. Podigla se ta prašina, ali Bože moj...", pričala je Milica i dodala:

"Izdvojila se među tim komentatorima devojka koja je zaljubljena u njega. Meni je bitno da kako se on ponaša prema meni i da to moja mama vidi. Irma je spomenula da će za dva meseca biti kraja našoj priči, da se on njoj sviđa, da ja nimalo nisam naivna, da sam sa njim zbog kadra. Ne usvajam to što mi ona kaže. Stanija mi je najbolji prijatelj, nju slušam, a ja nikome nisam neprijatelj. Nemam ništa protiv, samo gledam svoju vezu da to držim", rekla je Milica.

