MAJKA MALOLETNE MILICE (17) ZAVRŠILA U HITNOJ! Pozlilo joj nakon ćerkinog intimnog odnosa sa Mensurom, a sada se BESNA OGLASILA!

Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić podigli su veliku prašinu u prvim danima emitovanja pete sezone rijalitija ''Zadruga''. Naime, munjevitom brzinom njih dvoje uplovili su u emotivnu vezu, a strasti nisu mogli da obuzdaju ni na samom početku, te o njihovim vrućim akcijama, kao i intimnom odnosu bruji cela Bela kuća.

Sada se oglasila majka maloletne Milice (17), Ana Veselinović, koja je na samom početku razgovora otkrila da je van sebe zbog ponašanja svoje ćerke pred kamerama.

- Trudim se da budem dobro, koliko god je to moguće. Nikako to nisam očekivala od nje, mislila sam da ne postoji šansa da moje dete uradi tako nešto. Stvarno sam razočarana ponašanjem svoje ćerke, teško mi je. Više ništa ne može da me iznenadi - počinje Miličina majka i otkriva da je njena naslednica do sada imala samo jednu ozbiljnu vezu, protiv koje su bili ona i njen suprug.

- Moja ćerka je imala samo jednu vezu da ja znam. Godinu i po dana je bila s tim dečkom, ja nisam bila za tu vezu, ali je ona tog dečka mnogo volela. Mi smo o našem detetu uvek vodili računa, bila nam je pred očima, imala je samo malo problemčića u školi kada se zaljubila u tog dečka. Ode u Paraćin u školu i stalno se tamo viđa sa njim, a mi nismo dozvoljavali da se viđa sa njim. Nije nam se taj dečko svideo, zbog nekih porodičnih problemčića, ne bih sada to otkrivala. Plašili smo se šta sve može tu da bude. Plašili smo se da ne napusti školu i ne pobegne sa njim, da se ne uda... Milica se nikad nije upuštala tek tako u neke veze. Pričala mi je da mora s nekim prvo da bude prijatelj. Nikad nisam čula da je Milica bila s nekim na jedno veče. Ne znam šta joj se desilo... - kaže Ana, a o tome što njenu naslednicu upoređuju sa Minom Vrbaški imala je da poruči:

- Daleko bilo da mi je ćerka kao Mina Vrbaški, ona ima celu istoriju iza sebe, o kojoj je i javno govorila - rekla je Veselinovićka i otkrila da li bi uprkos svemu prihvatila Mensura kao dečka svoje ćerke.

- Rano je da ja sad sudim o nekome. Meni se nije dopalo Mensurovo ponašanje prema Mini, dok su oni bili zajedno u Zadruzi, tako bi se možda ponašao i prema Milici. Plašim se za svoje dete, mnogo je brzo i na loš način ušla u tu vezu sa Mensurom. Ni u ludilu nisam očekivala sve to od nje. Izneverila me je, da nije moja svašta bih rekla, a njoj ću u oči svašta i da kažem - kaže Ana i otkriva da je zbog ćerke čak završila i u Hitnoj.

- Ja sam posle trećeg dana od Miličinog ulaska u Zadrugu završila u Hitnoj zbog visokog pritiska. Ja više nisam mogla da podnesem to. Možda se desila ljubav, ali njoj ipak takvo ponašanje ne priliči, ne mogu da je prepoznam - rekla je za kraj Ana Veselinović.

