PEVAČICE U OKRŠAJU! TAMO GDE PEVAŠ, PUBLIKE NEMA: Irma i Čaprićeva zbog Filipa na ratnoj nozi, pljušte UVREDE! (VIDEO)

Tokom nominacija u rijalitiju došlo je do žestokog sukoba Irme Sejranić i Sandre Čaprić.

Naime. Irma je pričala kako je Car prilazio i njoj, ali da ona ništa nije želela.

- Shvatila sam šta se dešava onog dana kad je skočila na mene. Ako voli da je princeza zašto je uhvatila Cara, samo zato što sa njim ima veći publicitet. Sa Dinom bi bilo sve bajkovito i bolje, ali nju to ne loži. Ti zbog tvog vlastitog ega si povređena. Nakon svega toga uradila si šta si uradila. Džaba što spuštaš loptu, to sa mnom tako ne može. Rekla sam mu idi kod svoje devojke, on je drag ima dobru dušu. Sad moraš da pojedeš go*na, sad te je zavozao, žalosno je što pravite ovaj cirkus. Što si ti skočila na mene onda ako nisam u pravu? - vikala je Irma.

- Ti si jadna sama po sebi, skini tu palmu sa glave. Ti imaš komlpekse za sve ove ljude, tebi ovde svi smetaju, razmisli šta radiš sebi od života, mnogo si oronula od takvog razmišljanja. Ja sam u životu stvorila više nego što ćeš ti ikada! Tu gde ti pevaš nema publike, samo čekaš muškarce da iskoristiš, ti si najgora sponzoruša - vikala je Čaprićeva.

- Ja sam sve svoje priznala, ja svoja go*na pojedem sama. Svi mi ga možete izdu*ati jer ja svoje greške priznajem - urlala je Irma.

- Čekaj Koreli, polako, smiri se malo, tebe niko neće jer si mnogo gadna - dobacivala je Sandra.

- Reći ću Bubi da ti pošalje autogram - dodala je Sejranićeva.

- Bolje operiši nos - vikala je Sandra.

- Meni je bivši dečko slomio nos, zato sam morala da ga operišem, ako te baš zanima, je l' ti treba još nešto? Polako sve će se saznati - nastavila je Irma.

