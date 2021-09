STANIJA I MARKO SKOVALI PAKLENI PLAN! Sanja Grujić ne zna šta je čeka, sprema se OGROMAN HAOS: Samo da znaš da je ona SPONZORUŠA!

Stanija Dobrojević i Marko Osmakčić su se osamili na doku, pa skovali plan kako da atraktivni zadrugar osvoji Sanju Grujić.

- Ona se oblači poput prostitutke, nosi štikle od dvaneste centimenara. Samo je pitaj da li se ljuti na mene, i kad se iskenja, samo reci da je i dalje najdraža i da se ni sa kim više ne muvam da mi se sviđa i dalje. Pored svih odbijanja ima razloga da mu se ne obraća ali on hoće da priča sa tobom - pričao je Marko Staniji.

- Ajde, idem do toaleta, meni je ona okej ali je prepumpana. Meni je jedan dečko u kući rekao da je ona teška sponzoruša. Je li tebi to smeta. On nju zna, katastrofa je - ispričala je Stanija.

- Mene to ne zanima, ona je meni ovako top, ovde - rekao je Marko.

- Dobro, upozorila sam te, da znaš u napred - rekla je Stanija.

