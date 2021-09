NEVENA SAVIĆ NA STUBU SRAMA! Pravila je feštu na žurki, ljubila se sa Matorom, jurila Mateju i spopadala PEVAČA! (VIDEO)

Rijaliti učesnici okupili su se na porodičnom sastanku, a Dalila Dragojević je dobila reč.

Naime, njoj je zasmetalo ponašanje Nevene Savić tokom žurke.

- Prvi odnos o kom želim da pričam jeste odnos Nevene i Matore, tu je i Pele. Između Nevene i Matore su sinoć pali poljupci, Gastoza nećemo mešati ovde, on je gost. Kad smo Nevenu pitali da li se ona uvek tako ljubi, ona je rekla kako je bila pijana. Posle je Matora ušla kod Nevene u krevet - počela je Dalila.

foto: Printscreen

- Ja sam zaspala, nisam imala ništa s tim, Matora me je samo po kosi pomazila - pravdala se Nevena.

foto: Printscreen

- Ganjala je Mateju, Mateja je pobegao od nje - dodala je Irma.

foto: Printscreen

- Danas smo došli do zaključka da Nevena sa Peletom nije želela nikakav odnos, kako ju je on zapravo zvao nju u krevet. Nevena je rekla da Pele sve to radi zarad neke priče i nekih komentara - nastavila je Dalila.

foto: Printscreen

- Jesi li se ljubila sa Gastozom? - pitali su je zadrugari.

- Ne, bre, šta lupate vi? - šokirala se Nevena.

Samo probaj - zapretila je Ana.

Kurir.rs/K.Đ.

