KOMŠINICA IZ VETERNIKA OTKRIVA ŠOK DETALJE Dalila išla kod HODŽE da omađija Dejana, mama Bilja sad ima samo JEDNO rešenje! JEZIVO

Dalila i Dejan Dragojević opet su pokrenuli temu loših od nosa sa njegovom porodicom, a kako otkriva komšinica iz Veternika koja je bliska sa Biljanom Dragojević, za sve je navodno kriva crna magija.

Ona kaže da je Dalila išla kod hodže kako bi omađijala Dejana i potpuno ga odvojila od porodice. "Sa više strana sam čula priču da je Dalila obilazila hodže, i Biljana čvrsto veruje u to, iako u početku nije. Ona je onako dobro dete omađijala i sklonila ga od najmilijih. Bilja se njemu i Davidu baš posvetila, činila je sve da njih dvojica budu bliski, a onda se pojavila Dalila i upropastila im porodicu, sve ih je razdvojila. Ona je išla kod tog hodže iz Bosne koji je Dejanovu i Dalilinu majicu vezao u čvor, ona je to negde zakopala posle. Tako ih je povezao, a Bilja je išla i po manastirima i kod belih magova koji su joj rekli da pomoći nema dok se te majice ne razvežu. Ona se moli za njegov spas, a posavetovali su je da u koji god manastir ode, napiše njegovo ime kako bi mu čitali molitvu, ona se nada da će on u jednom trenutku shvatiti šta mu je Dalila uradila", priča komšinica za Star.

„Ko zna gde je ona to zakopala, Bilja je izgubila svaku nadu da će Dejana spasti i izvući iz svega. Ona ga je odvojila i od porodice i od prijatelja, on ni sa kim, sem sa ocem nije u kontaktu. Dok Dalila i te kako svoje drži na okupu, pa gde će joj duša?! Jedini spas za Dejana je da se nađe ili hodža kod kog je išla, da on nekim ritualom razveže te majice ili da se one otkopaju, ali Bilja ne zna kog hodžu je posetila. U Bosni se naširoko priča o tome da je Dalila i kao klinka išla i posećivala hodže, nije to tajna. Dejan je potpuno drugačiji, jel normalno to da on neće kontakt sa majkom koja je odvajala od usta da bi on imao, i sad ga ne zanima, ni brat, ni mama, ni baka. Ja bih baš volela da se tom momku nekako pomogne. Evo, u Zadruzi ga svi nazivaju Dalilinim kučetom, ali nje mu do mozga to ne dolazi”, završava komšinica.

Dejanova majka nije se javila na telefon. Marko Đedović kaže da je u kontaktu sa Biljom i da ona želi da se čuje sa Dejanom i primi ga nazad u kuću.

"Problem između njih je počeo zbog Dalile koja je poslala uvredljivu poruku Biljani. Takav način ponašanja meni nije jasan, kako Dejan može da poljubi Dalilu, a ona mu je vređala majku, ja to nikada ne bih mogao da podržim. Njihov brak je budalaština, to je podrum bukvalno, podrum rijalitija. Oni su odvratni! Njih bi Biljana primila u kuću, ali njima to ne odgovora", rekao je Đedović.

