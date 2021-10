OLGINA SESTRA POKUŠALA DA SAKRIJE ISTINU O SAMOUBISTVU OCA?! Na sahrani nikome nije promakla jedna VAŽNA stvar

Olga Margitić sahranila je oca Predraga Margitića, koji je izvršio samoubistvo pre šest dana.

Vest o njegovoj smrti potresla je domaću javnost, a Katarina Margitić, Olgina sestra, tada je rekla za medije da vest o samoubistvu nije tačna, već da se radi o prirodnoj smrti.

Ipak, nikome nije promaklo da se na sahrani njenog oca nije pojavio sveštenik, što nije neuobičajno, s obzirom na to da kada je izvršeno samoubistvo, crkva ne dozvoljava čitanje opela, jer se to smatra kao smrtni greh.

- Sveštenik ne prisustvuje pokopu samoubica jer to je najveći smrtni greh koji se može počiniti. Oduzeti sebi život znači prekinuti odnos s Bogom, a crkva ne pravda nasilno oduzimanje sopstvenog života. On se, za razliku od ubica, ne može pokajati za nedela i to je razlog zašto ubicama prisustvujemo na ispraćaju - grešni su, a opelo i se obavlja nad grešnicima - objasnio je sveštenik Dimitrije Kalezić za Kurir i istakao da u pojedinim škakljivim situacijama ipak postoje odstupanja.

- Nije čest slučaj, ali dešava se da sveštenici ipak održe sahranu samoubicama. Za tako nešto je potreban lekarski nalaz o duševnoj ili mentalnoj bolesti upokojenog. Na osnovu njih, jedino episkop može dati dozvolu da se održi naknadno opelo.

