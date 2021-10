ONA IMA 34 GODINE I NE TREBA JOJ TAMO NEKO DETE! Prva izjava MAJKE Sandre Rešić, evo šta misli o ćerkinom odnosu sa Dejanom!

Sandra Rešić danima je bliska sa Dejanom Dragojevićem koji prolazi kroz težak period zbog kraha braka sa Dalilom.

Sada je prvi put oglasila njena majka, Slavica Cica Rešić, koja do sada nije davala izjave otkako joj je ćerka u rijalitiju.

foto: Printscreen

- Ma to sa Dejanom je glupost! Ja nikada nisam posumnjala u svoje dete i u njeno ponašanje, tako da i sada verujem da neće napraviti neki problem sebi. Sandra je samo ljubazna prema tom momku, dala mu je neke savete i to je to. Verujte da ne pratim pomno šta se sve dešava, u toku sam samo sa najbitnijim dešavanjima... Jako verujem u svoje dete i znam da neće napraviti neku glupost - rekla je Sandrina majka i dodala:

- Ovaj mesec je za mene posebno težak iz mnogo razloga. Zaklela sam se Sandri i imamo dogovor da neću pričati svašta za medije. Što se tiče Sandrinih izbora, u to se zaista ne mešam, ali znam samo jedno - ona ima 34 godine, ja ne mogu svakako da utičem na njene izbore i na ono što je ona zamislila. Znam samo da je uvek govorila da voli malo starije, ozbiljne, ostvarene muškarce, njoj nije potrebno neko tamo dete u životu, već ozbiljan muškarac - rekla je Cica.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

09:34 PRVA DISKVALIFIKACIJA U ZADRUZI: Sandra REŠIĆ otkrila šta se sve dešavalo u KARANTINU, jedna devojka napravila HAOS