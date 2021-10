OŠIŠAĆU TE, K**VETINO RASPALA! Sale Luks izgubio kompas, skočio preko stola na Petra Vasića, a onda BRUTALNO ZAPRETIO pevačici!

Sale Luks komentarisao je svoj sukob sa Sandrom Čaprić, kada ga je Petar Vasić isprozivao kako je kukavica, jer napada žene, što je potpuno izrevoltiralo već nervoznog Luksa, pa je prestao da bira reči, a onda je i nasrnuo preko stola na njega:

- Hajde, pi*ko, skoči sada ako smeš! - rekao je Luks.

- Smiri se, Sale! - govorili su mu zadrugari.

Obezbeđenje je momentalno uletelo i sprečilo dublji sukob.

Sale Luks osvrnuo na svoj današnji sukob sa Sandrom Čaprić. Tom prilikom nastala je žestoka svađa, koja je rezultirala uvredama i pretnjama.

- Šutirao si me sve vreme i pretio si mi da ćeš me izudarati. Pljuvao me i šutirao, zato je kažnjen - rekla je Sandra.

- Meni se je*e za buđet, ošišaću te ku*vetino raspala. Ona je stala ispred mene, hteo sam da uzmem od Matore - poručio joj je Luks.

- Ako je neko bio čovek prema tebi, bila sam ja. prevrnuo si me dva puta, pretiš mi - rekla mu je Sandra.

- Ja sam bio u prodavnici, mogao sam da kupim sva jaja ali sam ostavio i njima, a mogao sam da uzmem sve da nemaju ništa - ispričao je Sale Luks.

- Sviđala ti se Sandra - rekao je Milan Luksu.

- Kada god popije on počne da preti, u sobi me gura kod ogledala, ja ovo ne razumem. Ovo slušaju moji roditelji. Javne pretnje nisu u redu. Danas sam ga pitala hoće li ponovo biti ovakav, ja ga stvarno gotivim - rekla je Sandra.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)