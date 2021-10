DEJAN JE JURI I GUŠI, IMA NEKONTROLISANE IZLIVE BESA: Rijaliti učesnik razvezao jezik o Dragojevićima: Dalila hoće da živi život

Učesnik rijalitija "Zadruga 5", Sale Luks, otkrio je kako on vidi situaciju u kojoj su se našli Dejan i Dalila Dragojević.

Šta ima novo u kući? Šta se dešava između Dalile, Dejana i Cara? - upitalo je Drvo mudrosti.

- Meni je Dalla draga. Ja sam drugačije vaspitan, ne volim to rekla-kazala. Vidim da se svašta dešava, kad uđem u izolaciju viidm taj pogled. Dalila se lomi, ja sam to doživeo. Ušli su stamen brak, a to je fejk slika. Ona je za ludu žurku, brzu vožnju, dok je Dejan drugi tip, povučen. Birala je partnere koji su drugačiji, međutim sve je uložio u nju i on je kao mala beba, ali mala beba koja nije prohodala. On nju juri i guši. Njoj se to ne sviđa, nju tu guši. Prošli put kad su izašli, falilo je malo. Ona hoće da bude sama, da živi život. Dejan je sve izbrisao, uložio, prihvatio nova pravila. Ovaj rijaliti neće da pale, ima da pukne sve. Dejan ima izlive besa, nekontrolisane. Zna se šta može da se očekuje od mene, Cara, a on iz čista mira šutira čaše. To su likovi u trenutku koji su spremni na sve - pričao je Sale.

Šta misliš o Caru? - pitalo je Drvo.

- Između Dalile i Cara postoji uzajamni flert, to se vidi. Od tog braka nema ništa više. Kad uđem u izolaciju tačno vidim. Koliko god htela da bude ozbiljna i jaka, njoj zaigra brk. Što se tiče ostalih Mateja je momak kome volim da pomognem, Fran je za muziku, ima neki svoj svet, ali mislim da treba da se usmeri. Zverku ne poznajem, imamo zajedničke prijatelje, dobar nadimak i nije loš momak. Sinoć me je Beli baš naljutio, jer je gađao Dalilu flašom. Nije loš za druženje i sport, ali ništa više od toga. Mesnur je okej, namerno se ponaša onako i provocira, a indijanci se pecaju. Milica je okej devojčica, došla iz sela, opila je svetla grada. Uplovila je u vezu i dosta joj prija. Mislim kad mala bude ojačala, da će tu doći do loma - komentarisao je on.

