SVI ZNAJU DA SI PREBIO MILJANU LETOS! Đedović izneo ŠOK optužbe na Zolin račun, on POZELENO od muke, Miljana zanemela! (VIDEO)

Zadrugari i dalje biraju najperfidnijeg među sobom, a Marko Đedović naredni je komentarisao svoje cimere.

- Prvo bih naveo Anđelu, mislim da se ona bori za Mateju na neki perfidni način, jer smatram da je i dalje zaljubljena u njega. Ona će da bude na trećem mestu, nije to nešto strašno. Ružno je što ona pljuje devojku sa kojom je on bio sedam meseci, prevrtala je očima dok je Sandra Čaprić komentarisala nešto - počeo je Đedović.

foto: Pritnscreen

- Znala sam to, samo sam čekala razloge - odgovorila je Anđela.

- Zatim Milica, ona se na perfidne načine bori za nešto što želi. I meni je podeljeno mišljenje kad si ti u pitanju, mnogo puta me i ti dovedeš u nedoumicu. Zola mi je na prvom mestu, on mi je najperfidnija osoba, mislim da Zola koristi Miljanu za dobijanje finansija. Viki je rekla istinu da si rekao kako ćeš je*ati krmaču, Anđelo je bio tu, stvarno si to rekao. Užasno mi je to, jer znam da ona gaji nadu o nekoj deci. Postoji i onaj snimak. Neka se jave Ermina i Anđelo, neka kažu sve. Ja pričam za stvari kojima sam prisustvovao - govorio je Đedović.

- Odmah ću odgovoriti. Naravno, svako ima prava na svoje mišljenje, svako može da kaže šta poželi. Neka se jave, pa neka kažu da li sam ikada nešto negativno rekao o Miljani. Ja mogu na poligraf, dobio sam i ja neka imena za Đedovića, znam i ja neke stvari - pravdao se Zola.

foto: Pritnscren

- Svi znaju da si isprebijao Miljanu letos. Da li misliš da postoji jedna osoba koja ti veruje? - dodao je Đedović.

foto: Pritnscren

- Molim Anđela Rankovića da se obrati. Ne znam šta će Ermina izjaviti, samo da kažem jedno. Neću puštati da me neko gazi i blati, ja nju volim, mogu da idem na poligraf za to, ali je ona meni svašta izgovorila juče - nastavio je Zola.

kurir.rs/I.B.

