DEJAN POŠTUJE ŽENE, DALILA TO NIJE ZNALA DA CENI! Staniju je Dragojević brutalno VREĐAO, nećete verovati šta je sada rekla o NJEMU

Bivša zadrugarka Stanija Dobrojević je nakon izlaska iz rijalitija kupila skupoceni stan u kome se odlučila da u klipu koji je okačila na svoj Jutjub kanal odgovori na sva goruća pitanja koja zanimaju ljubitelje njenog lika i iznese svoja mišljenja i stavove bez dlake na jeziku.

Prvo pitanje koje je pročitala ticalo se aktuelne ''trojke'', a to je odnos između Dalile Dragojević, njenog još uvek zakonitog supruga Dejana Dragojevića i Filipa Cara.

- Mislim da bi Dalila svakako ostavila Dejana nevezano za Cara, dok je njemu izazov da osvoji udatu ženu, a Dejanu ide bolno otrežnjenje i težak period. Ne podržavam je u tome što radi, mislim da je sve to moglo da se izvede drugačije, a što se tiče poklona, ona je najviše tražila da dobije poklon. Poslala sam i Viki za njen rođendan i drago mi je da su devojke dobile to - rekla je Stanija.

Šta misliš o Marku Osmakčiću i Viki?

- Mislim da su oboje onako liberarni i opušteni po pitanju tog veza bez obaveza, tako da su mi super par - dodala je Dobrojevićeva.

Da li misliš da je Dejana stigla karma, zbog svih uvred koje ti je rekao?

- Bez obzira što sam imala sukob sa njim i što me je onako bezosećajno vređao, mislim da je on tip muškarca koji poštuje ženu, a da Dalila to nije znala da čuva - dodala je Stanija.

U nastavku iščitavanja pitanja, Stanija je dobijala pregršt poruka punih pohvala i podrški, na čemu je izrazila duboku zahvanost.

Šta misliš o Mensuru i Milici? Da li će njihova veza opstati?

- Mislim je da je njihova veza prava i mislim da je do Mensura i do njegove ljubavi. Nadam se da Milica neće svojom potajnom ljubomorom i tvrdoglavošću neće uticati na to da Mensur moće lako napravi neku glupost i bude diskvalifikovan - rekla je Stanija.

Pitanje koje joj je mnogo ljudi postavilo, bilo je da li je ona trudna, a na to je Stanija imala da doda samo jedno:

- Ne nisam trudna, ne znam odakle vam to - rekla je Stanija kroz osmeh.

