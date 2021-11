DALILA UDARILA NA CARA! Isprozivala dečka pred svima, priznala da je on NAJIRITANTNIJA OSOBA: Jedno priča meni, a drugo iza leđa

Zadrugari glasaju za najiritantniju osobu u Beloj kući, a Dalila Dragojević šokirala je sve kada je izabrala svog dečka Filipa Cara.

- Po meni može da bude iritantan osoba ona koja mi znači u životu i koja me istera iz takta. Ja ću ovaj svoj glas dati Filipu Caru. On je meni u svim ovim danima uz mene... Sve što se dešava mene iritira, jedno priča meniii, drugo za stolom. Meni zameri kad ustanem da nešto upakujem, pa mi kaže da on to ne može više da sluša. Nemoj da zameriš meni nešto što ne zameriš sebi. Ima tu osoba koja me nerviraju, ali je iritacija nešto totalno drugo - rekla je Dalila.

