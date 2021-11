NIKO NIJE ZVAO U VETERNIK, A DEKI JE U DŽEPU IMAO 2.000 DINARA: Dalila iznela detalje života sa Dragojevićem i odnosu sa njegovima

Dalila Dragojević iskreno je prokomentarisala sve što joj se dešava u srcu i glavi.

Dejanova supruga ispovedila se voditelju u velikom intervjuu.

- Varira mi raspoloženje i sve, bilo je turbulentno ove nedelje, ali sada se osećam super. Sad ću ti ispričati sve... Svi smo bili u finalu, Aleksandra i David, Dejan i ja, oni su se pokupili i otišli u Veternik, a nas niko nije ni zvao, to možeš i Dejana da pitaš. Odmah smo pronašli stan, imala sam 20 evra u torbi, a Deki je imao 2.000 dinara. Zvao nas je taj čovek i rekao nam da napustimo taj stan, jer je plaćen samo 7 dana. Ja sam se stvarno borila da nam obezbedim sve, nisam znala da zaspim razmišljajući šta će sutra biti, dok je kod njega sve bilo opušteno. On mene pecka tamo gde zna da sam najtanja - rekla je Dalila na samom početku.

- Dejan je uvek imao uvid u moj telefon, sve šifre, a ja njegove nikad nisam imala, nije ni bilo potrebe. Kada je Miljana to sve govorila, ja sam videla da je Filip ćutao, osetila sam se kao da sam sama. U pravu je i Dejan, ne znam ni zašto sam tražila da me brani, povuklo me je. Na trenutak i zaboravim šta sam uradila, još uvek nisam svesna nekih stvari i šta sam uradila. Ni ne razmišljam koliko sam se prepustila, sve me je ponelo, čudan neki osećaj. Ovo je stvarnost, koja će te šibnuti kad-tad. Ja tek kroz klipove vidim kako sve izgleda. Dejan mi je probudio svest da više nema potrebu da me brani, sad je u stanju da mi kaže sve najgore - govorila je Dalila.

- Čuli smo da Dejan ima podršku, čuli smo i njegovo izlaganje, Dejan je u pravu. Ja sam mu uvek govorila da treba da ode i popriča sa porodicom, mislim da su oni jedva čekali da me se reše. Njima će sve sada odgovarati, samo da nisam ja. Ne znam zašto sam bila ozloglašena. Nismo imali njihovu podršku, ja sam se Davidu javila nakon završetka Zadruge, Dejan nije želeo da mu se javi na telefon. Dejan mu je rekao da prihvata njegovo izvinjenje, ali sa rezervom i videli smo šta se desilo za Novu godinu. Svašta je i on priređivao Dejanu, ali ja sada više nisam u toj priči, nemam šta tu da tražim - objasnila je Dalila i osvrnula se na porodicu Dragojević.

