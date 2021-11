DALILI JE 3 PUTA JAVNO SVEZAO ŠAMARČINU! BIVŠI IZNEO SAV PRLJAV VEŠ: Preotela je drugarici dečka zbog para, ona je ZLO!

Dalila Dragojević došla je u žižu javnosti nakon što je u rijalitiju "Zadruga 5" prevarila supruga Dejana Dragojevića pred njegovim očima. Ovaj brak okončao se nakon četiri i po godine, a javnost pamti i neke druge bivše momke popularne Dalile.

Mladen Vuletić bio je jedan od njih. Nakon raskida sa Dalilom, on u rijalitiju "Parovi" nije imao lepe reči za svoju bivšu dragu, kojoj je zbog ljubljena sa ženom udario tri šamara.

On je tada u rijalitiju u kom su zajedno bili ispričao kako je Dalila trpela nasilje i od ostalih svojih momaka.

- Momak je bio u vezi sa Dalilinom dobrom drugaricom, ona je videla da ima para, pa ga je preotela. Dalila je mene napala što sam joj udario tri šamara, ja sam se izvinio. Pokajao sam se. Momci pre mene, svi su ubijali boga u njoj. To nisu bili šamari, nego šake, šutiranja. Svi su to priznala. Jedna diskoteka u Tuzli je svaki vikend imala problema sa njom i jednim momkom jer ona je toliko bezobrazna. Ona nema prijatelja. Van rijalitija nema sa kim kafu da popije. Nju niko ne voli, svi su mi govorili luda žena, bezobrazna i pre svega puna zla. Totalno je zastranila. Ne znam da li se ona takva rodila ili je to majka napravila od nje - rekao je bivši dečko Dalile Dragojević Mladen Vuletić svojevremeno u rijalitiju "Parovi".

Inač, udata Dalila otpočela je ljubavnu vezu u "Zadruzi" sa Filipom Carem, a nije prošlo dugo do početka prvih problema između njih dvoje, pa i fizičkog okršaja.

Naime, Dalila je svog dečka udarila otvorenom šakom u glavu nakon što da je videla da leži pored cimerke Martine.

kurir.rs/Blic

