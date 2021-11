SMORIO SAM SE, MNOGO SAM URADIO ZA NJU! Ša priznao šta misli o Tari i Mateji: On nema u planu da bude sa njom, kulturan je dečko!

Nenad Aleksić Ša prokomentarisao je rijaliti učešće svoje bivše ljubavi, kao i njen odnos sa Matejom Matijevićem.

Naime, Ša kaže da mu nije bilo svejedno kada je video neke stvari.

- U jednom trenutku sam se smorio, mada mi mnogi kažu da nisam to dobro protumačio, rekla je da je mnogo smršala zbog naše veze, a to zaista nije istina, jer sam se baš svojski trudio da budem dobar. Možda bi naš odnos bio drugačiji da se nisu mnogi mešali u taj odnos. Ne kajem se ni zbog čega pa ni zbog te veze, sve što se desilo trebalo je da se desi. Tara je mlada i lako pada pod uticaj drugih ljudi, treba da nastavi da gleda svoj život. Nikada nije htela sa mnom mnogo da razgovara o Mateji, da li zato što je ulazila u rijaliti, to moraš stvarno da pitaš nju. Mnogo sam toga uradio za nju, neki nisu ni upola ali uvek bira njih, ne znam zašto je to tako - rekao je Ša u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji.

Na pitanje da li i dalje voli Taru, reper je rekao sledeće:

- Gledaj, pitanje na koje ne mogu da dam konkretan odgovor. Uvek će mi biti draga, kad se spomene njeno ime nije mi svejedno, ali naravno nije jako kao što je bilo. Splasle su emocije, nismo zajedno i nemam u glavi da ćemo biti zajedno.

Reper je i prvi put javno progovorio o Mateji Matijeviću za koga je Tara rekla da je njena najveća ljubav.

- Mateja je meni kul tip skroz, jeste ga u četvorci namerno spominjala da bi me nervirala što mi nije prijalo i sad je ispalo da ga ja ne gotivim. Nisam ga poznavao, ali sam video da je lep, kulturan i vaspitan dečko. Vidi se da ne želi neku priču sa njom, ali to je rijaliti nikad se ne zna. Mogu njemu da se probude neke emocije a možda se nikada ne probude. Moje neko viđenje da momak ima svoju priču i da nema u planu da ulazi u priču sa Tarom - ističe Ša.

