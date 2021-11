CAR UDARIO NA DEJANOVU DRUGARICU! Urlao na Sandru Rešić, pa je dotukao i otkrio da je čuo da je SPAVALA SA OVIM REPEROM! (VIDEO)

Filip Car žestoko se posvađao sa Sandrom Rešić nakon što je Dalila Dragojević podelila ukućanima budžete.

On je tom prilikom potkačio Sandru i izjavio da je čuo da je imala odnose sa reperom Vukom Mobom.

foto: Pritnscreen

- Vidi kakvi ste vi ovde. Kenan kakav je ovde, a vani tuče curu. Ti kakva si ovde, a vani te j*bu Vi ste drugačiji ovde i napolju. Ja j*bem, svađam se i tučem i ovde i napolju. Sandra, čuo sam da te je j*bao Vuk Mob - urlao je Car.

foto: Pritnscreen

- Čula sam i ja svašta o tebi, pa odakle znam šta je istina - odbrusila je Sandra.

Inače, nekoliko minuta pre toga, Car se sukobio i sa Stefanom Karićem.

- Novac mi je uvek bitan, nisam ovo očekivao ali mi je drago. Drago mi je da što poštuješ svog momka, i to je to, toliko od mene - izjasnio se Karić.

foto: Pritnscreen

- Ti da si luda luda si, meni se sviđa podela budžeta, sem sek*ualnoga čina, to mi se ne sviđa ali nemam problem sa tim. Što se tiče Irme, to je jasno. Ja jedva čekam svađe sa Đedovićem, to mi je na nivou, a ne sa Irmom. Ja svakome ko me uvredi ću da odgovorim - rekao je Car.

- Najgore mišljenje o nama imaju: Sandra, Mensur, Dejan, Mića, Miljana, ko je dobio nešto više od malog budžeta. Ona sa novcem radi kupovinu mira - govorio je Car.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:08 DARA ZAPALILA U DUBAI, UŽIVA ZA SVE PARE: Pevačica se pohvalila POGLEDOM od kog staje dah, i raskošnom TRPEZOM u hotelu! (VIDEO)