POTRESNA ISPOVEST TANJE JOVIĆEVIĆ: Majka mi je umrla na RUKAMA, rodbina se razbežala kao da sam neki ČUDAK! BILA SAM OČAJNA I SAMA

Tanja Jovićević je imala priliku da sa milionima gledalaca podeli svoju životnu priču.

- Ti neko ko je ime ovde među nama - rekao je Janjuš.

foto: Damir Darvišagić

- Ja se nikada nisam osećala kao zvezda iako se to tako pričalo. Mnogi ne znaju da je taj bend i te pesme osnovao baš Veliki šef. Ovom prilikom se zaista zahvaljujem i njemu na ovoj prilici - rekla je Tanja.

- Ti si osam, devet godina sama - nastavio je Janjuš.

- Moja golgota kako je počela...Ja sam jedinica, a ta rodbina, uvek sam bila crna ovca, bez dokaza sam osuđivana i bila ssam na točkovima dok je život išao pored mene. Moj otac je poklonio stan mojoj sestri od tetke, ali sam tada ostala bez doma, ne beskućnik, nego bez doma. Nisam imala ni pasoš, da bih putovala negde. On je bio jako bolestan, a razveli su se kad sam ja imala 13 godina, a sve su to krili od mene. Da sam mogla da uzmem neki deo toga, ne bih mogla. Nastavlja se život na točkovima, a ja sam više bila muško nego žensko, jer sam stalno radila. stalno me je osuđivao što nije kod mene u bendu, ali prosto, mi smo kolege i nema šanse, prosto izbegavala sam to. Tri godine smo mi ćutali, mislim nije patetika, ali ja se vratim sa turneje i zateknem ćutanje, odbijanje svega. Meni majka umire na rukama, eksplodiralo joj je srce. Da mi je neko dao bilo kakav savet, nemoj tim putem, nego meni niko nije ništa rekao. Kad je mama umrla, jedne zime, bila sam očajna i ostala sam sama. Rodbina se razbežala, kao da sam neki čudak. Desila se neka misterija u njihovim glavama, oni kažu, se*s, droga i rokenrol, a ja od toga ništa nisam konzumirala. Srećem jednu svoju poznanicu, oskudno obučenu sa troje dece, izašla je iz sigurne kuće. Kliknulo mi je, rekla sam joj da dođe da živi kod mene, deca su bila mala. Kad je došla u moj stan bila je totalno istraumirana. Preživela je pakao, a tada kreće moj privatni pakao. Stižu računi, ja u bendu, šaljem novac, ali se ništa ne dešava. Na kraju svega se ispostavi da je dug ogroman. Na kraju ne znam gde je novac završio, nije bilo ni novca ni jednog računa. Ona je sve vreme imala roditelje koji su je zvalida dođe, a ona je meni rekla da ih nema. Advokatica me savetuje da prodam stan ispod cene na aukciji. Zahvalna sam joj, jer mi je pomogla kad su mi izvršitelji kucali na vrata. Smognem snage da nastavim dalje - pričala je Tanja, pa je nastavila:

foto: Nemanja Nikolić

- Bilo je to jedno nesretno ualganje. Kad sam izašla iz Zadruge 1, htela sam da uložim u neki posao, da se odmaram. Bila je u pitanju neka tekstilna industrija, ali propao je novac i posao. Nikada nisam izgubila veru u ljude, jer je bio loš tajming. Nadam se da ću dobiti priliku u muzičkoj industriji. Meni ovo ništa nije strano. Ja sam u jednom trenutku doživela i Dejanovu bol i Dalilinu osudu. Ja stojim iza svojih reči i dela. Nije teško biti fin - nastavila je Tanja.

- Nisi nam ispričala za tog dečka, šta se tu desilo. Miki je pomminjao da si zbog njega prodala taj stan - dodao je Karić.

- Ja sam imala još jednu polovinu stana koji nije bio proknjižen, pa pošto je on upao u neke dugove, tj. zajedno smo, ja stvarno nisam znala šta se dešava. On je završio u zatvoru, ali ja, naravno, nikada nikog ne bih ostavila na cedilu. Ja nisam videla dinara od te neke njegove aktivnosti, ali okej, i to sam ispoštovala, išla sam u posete. Najgore je kada vam se rade stvari iza leđa, a vi nemate pojma. Videla sam i tu zatvorsku priču, ali mi je žaošto sam to videla - nastavila je Tanja.

- Mislim da nije normalna, jer kad jednom progrešiš, nema drugi put. Ja sam doživeo razne izdaje, pa sam se okrenuo samo na sebe - dodao je Mića.

Kurir.rs/M.M.

