DOŽIVELA SAM UŽASNE STVARI OD SVOG OCA! Tanja iz Oktobra otkrila POTRESNE detalje iz svog života, Miki je TEŠIO

Tanja Jovićević, nekadašnja članica benda "Oktobar 1984" trenutno se nalazi u rijalitiju "Zadruga".

Ona je sada tokom nominacija komentarisala odnos Mensura Ajdarpašića i Milice Veselinović, a tom prilikom otkrila je nepoznate detalje iz svog života.

- Što se tiče vaše ljubavi. To tebi daje priliku da kada neko skoči na nju, imaš pravo da odreaguješ kako hoćeš. Nisi vulgaran, duhovit si. Ali muškarci reaguju na tebe jer se širiš i to. Mentalitet utiče na tvoje ponašanje. Veruj mi da sam ja doživela užasne stvari od svog oca, on je bio crnogorac. Znaš na šta mislim. Ti si takav. Temperamentan ali ovde si agresivan. Milica je jako ljubazna. Nominujem Milicu - rekla je Tanja sa knedlom u grlu, dok ju je Miki zagrlio kako bi je utešio.

foto: Pritnscreen

Inače, ona je tokom svoje karijere sarađivala sa grupom EKV, a jednom prilikom je otkrila kako je to izgledalo.

foto: Damir Darvišagić

- Sve je počelo 1987. kada sam postala nezvanični član. Počela sam kao prateći vokal na albumu "Samo par godina za nas", ali smo Milan i ja stvarali i posebno neku drugu muziku koju nažalost niko neće čuti. To je bio deo našeg druženja. Uvek mi je govorio da bi voleo da čuje kako ja pevam neke njegove pesme. I evo nažalost sad ih pevam bez njega, ali s njim u srcu i mislima. Milan i ja smo počeli da se družimo 1985. kada sam sa Oktobrom radila na albumu "Igra bojama". Milan je došao u studio "O" i čuo nas. Odmah je ušao i priključio nam se i pevao prateće vokale. Od tada smo postali najbolji prijatelji - pričala je Tanja.

Kurir.rs/I.B.

