DALILU JEDINO VOLI ONAJ MUČENIK DEJAN! Janjuš bez dlake na jeziku o trouglu Maja, Car i Dalila: Tek dolazi kataklizma! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš ušetao je u Rajski Vrt, spreman da ogoli dušu i prokomentariše sve aktuelne situacije od ulaska njegove bivše ljubavi Maje Marinković.

Janjuš je odmah istakao da ne može da veruje šta se dešava u rijalitiju.

- Ja jesam bio u sličnoj situaciji, ali mnogo blažoj, jer ja nisam nikome radio iza leđa. On nije raskrstio ništa u glavi, a ovamo je pričao da voli Dalilu i da je sve gotov, znači da ništa tu nije bilo raščišćeno. Ma, jesi ti lud druže, gde on voli Dalilu? Nigde veze sa životom. Nju jedino voli ovaj mučenik Dejan, jedino. Ovo ti je nigde veze sa ljubavlju, zajedno su se usr**i u život jedno drugom - pričao je Janjuš.

- Ova veza tek dolazi do kataklizme, veza Filipa i Maje. Biće još gore nego što sam ja doživeo. Neću da pričam, doći će vreme koje će dokazati šta će i kako biti. Onda te priče šta sam ja radio i doživljavao, aman, čovek se spanđao sa dve devojke, ona se miri i oprašta, meni je oči vadila. To su takve budalaštine i pravo da ti kažem, mene je sramota samog sebe. Evo nek' bude među nama, biće gore, tek dolazi kataklizma, kamikaze dolaze ovde, veruj mi. On bi bio na ozbiljnoj osudi kad bi se pomirio sa Dalilom. Kad bi znao da ga niko neće osuditi i napasti, on bi se sve više približio Dalili. Mislim da je inteligentan i da će savladati sve, ali se bojim da ga emocije ne stignu - rekao je Janjuš, pa je nastavio o Dejanu Dragojeviću:

- On je samo u nju gledao, pa zamisli gledaš u jednu ženu pet godina. On ne zna šta je viber, samo u nju je gledao pet godina, pa se ovo desi, pa ti preživi ovo junače. Ja sam svoj život isto tako promenio, pa se sećam svih tih stvari... - nastavio je Janjuš kroz smeh.

- Da li će opstati Car i Maja? - pitalo je Drvo.

- Hoće, ali u zatvoru...Šalim se, biće tu ozbiljnih svađa i situacija, koje se ne mogu izbeći, jer su oni takvog temperamentna. Ne znam da li gaji neke emocije, ako ih gaji onda su bolesne. Jako je bolesno da gaji neke emocije i baš bi bilo morbidno da neko dođe i kaže ti to. Ja nju odlično poznajem. Ona kad je ušla, ja sam komunicirao sa njom na neki način koji znam, ali ona će ove godine proći loše, jako loše i to na svim poljima.

- Šta se dešava sa Sandrom Čaprić? - pitalo ga je Drvo.

- Ona je devojka koja ima emotivne probleme u toj ljubavi, pa ne može da podnese sve to. Nije mi uopšte jasna po tom emotivnom pitanju, ali ja sam se izjasnio da, kad bih bio sa nekom devojkom, to bi bila ona. Blokira je ta neka veza od 11 godina napolju, nije ona emotivno sposobna - rekao je Janjuš.

