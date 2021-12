SAMO ŠTO SU SE SMUVALI, ZOLA NAJAVIO PAUZU! Poručio Miljani da joj se NIKADA NEĆE VRATITI, a o Neveni ima samo REČI HVALE! (VIDEO)

Stefan Karić i Marko Janjušević Janjuš ugostili su novopečeni par, Nevenu Savić i Lazara Čolića Zolu, koji su potpuno otvoreno govorili o svojoj vezi i njegovom raskidu sa Miljanom Kulić:

- Evo, vi ćete prvi da saznate... ne postoji 1% šanse da se ja vratim na neki prošli odnos, ali smatram da Nevena ne zaslužuje da budem u vezi sa njom, a da nisam raščistio sa nekim stvarima. Ja o svemu razmišljam, mislim da trenutno nisam spreman za te neke stvari. Nekih deset dana ćemo možda dati vremena, da vidim da li mogu da se opustim 100%, a mislim da hoću, da mi je samo potrebno da prođe neko vreme. Meni je bilo prelepo kad smo se mi ljubili, ali smatram da zaslužuje da joj kažem sve što mislim i osećam - rekao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Juče Glumac masira Janjuša, a ona bleji... Nema veze, čuo sam i da je dobacivala Mateji jutros. Što se svega toga tiče, samo nenormalan čovek bi opravdao to. Ako se desi da uđemo u ozbiljan odnos, znaš i sama da je to smešno - nastavio je Zola.

- To nije istina, ja nisam blenula u Janjuša. Mogao je i on da se skloni, mi smo prvi sedeli na krevetu. Meni se Zola baš-baš sviđa. Slažem se sa njegovim stavom, ja sam to prva predložila - objasnila je Nevena.

- Ne bih voleo da se u međuvremenu ona smuva sa nekim, priznajem - dodao je Zola.

- Zola, samo da ti kažem, dobacivala mi je jutros - otkrio je Janjuš.

- To može odmah da izbaci iz glave ako misli nešto. Neverovatno koliko je tvoja reč, Janjuše, boli - poručio je Čolić.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:13 MILJANA KULIĆ NEMA POJMA ŠTA SE DEŠAVA NAPOLJU: Zola preuzeo stvar u svoje ruke, evo kakav MALER se desio rijaliti zvezdi (VIDEO)