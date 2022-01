TRENUTAK POSLE MAJINE DISKVALIFIKACIJE KOJI JE SVIMA PROMAKAO: Marinkovićeva tražila jednu stvar od produkcije, raskrinkao je CAR!

Diskvalifikovana učesnica rijalitija Maja Marinković glavna je tema rijalitija, a Filip Car kog je pretukla, izneo je šta je Maja rekla nakon što je napustila Zadrugu.

Maja je nedeljama nasrtala Filipa, a produkcija je prelomila i rešila da na to stavi tačku, pa je Marinkovićeva izbačena iz Zadruge, uz obavezu da plati odštetu televiziji u visini od 50.000 evra.

foto: Printscreen

U noći "Zadrugovizije" Filip je otkrio Sandri Rešić da se Maja nakon diskvalifikacije pokajala te da je molila produkciju i članove obezbeđenja da je vrate unutra, iako mnogi tvrde da to nije istina.

- Ona je ovde provela četiri godine, preživela je pakao, ne može i gotovo. Ona je na kraju svega molila da je vrate nazad. Umesto da je rekla okej sad idem i gotovo, a ona ne, Vratite me, vratite me i vratite me - pričao je Car Sandri Rešić.

Kurir.rs/K.Đ.