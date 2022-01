ALEKS ŠLJAKA KAO PROSTITUTKA OD 17. GODINE: Cimeri razvezali jezik o Nikolićevoj, veza u rijalitiju samo joj je PARAVAN! (VIDEO)

Stefan Mihić i Lazar Čolić Zola su razgovarali ispod trema o ponašanju Aleksandra NIkolić za koju su ubeđeni da je iskoristila Marka Osmakčića kako bi Marka Janjuševića Janjuša pravila ljubomornim.

Inače, dobro je poznato da je Aleksandra bila u vezi sa Janjušem.

- On meni pokazuje kako neću prići Neveni - rekao je Zola.

foto: Pritnscreen

- Jao juče Aleks, juri za Janjušem, a ovamo Marku šaci, šaci.. Nju boli briga za njega, a i njega za nju. Ona mene zeza za franke, a ona ih osetilla pre mene - rekao je Zola.

- Pa, kad je ku*va - dodao je Mihić.

- U to ne zalazim, ali ona je predstavila kao da sam joj ja to rekao, nema smisla to da radi - rekao je Zola.

- Ona šljaka od 17 godine, hej bre, četiri godine u biznisu - rekao je Mihić.

- Ma ja nju znam par godina, ali mi nije realno - dodao je Zola.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

19:15 Vendi otkrila šokantne podatke o prostituciji u Srbiji