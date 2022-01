CAR VRATIO DALILU NA FABRIČKA PODEŠAVANJA: Nikad žešća svađa i to zbog KARIĆA! Dragojevićka uzvratila BIVŠEM LJUBAVNIKU! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car iskoristili su priliku da se posvađaju i to zbog raspodele budžeta Stefana Karića.

- Ja ću da šapnem Đedoviću kada budem želeo da oni nešto saznaju - rekao je Car.

- Znam za to, to si već rekao, lažeš za sve. Lažna pojava, tetovaže, garderoba, prijatelji, sve je lažno i ja sam bila lažna. Ti ne postojiš, izgubio si se kao takmičar - drala se Dalila.

- Ne kapiram poentu da samo Dalila i branioci njegovog budžeta, kada je bio Božić svi su sedeli, doneli su bocu vina Dalili jer je bila najveselija. Zašto bi se to zameralo sada, da li bi bio problem da mi je dao dve hiljade. On je svoj mišljenje rekao - rekao je Dejan.

- Karić je od mene dobio budžet mali zbog Cara, on je rekao da zna da to nije moje mišljenje prišao mi je i to je rešeno, ja nikada nisam rekla da je on mene uvredio - rekla je Dalila.

- Smatram da je bio izrevoltiran šta se juče desilo i od besa podelio nekima kojima ne bi. Mislim da je zreo inteligentan i zna pet koraka u napred šta radi. Setio se da ga je ispoštovalo, značilo mu je što je Dejan doneo sve to. Bio je danas napaet i nervozan, smišljeno je podelio - pričao je Luks.

- Da mi je Dalila dozvolila, kao što nikad nije, da kažem mišljenje, ona oda skoči kao aždaja - dobacio je Car.

- Pogodilo ih je što je Dejanu dao lovu, to nije slučajno - nastavio je Sale.

- Mama je govorila kad sam io mali da će doći loša teta, evo došla je nakon 20 godina. Danas Dalilu nisam spomenuo - pričao je Car.

- Spomenuo si je juče na slavi, nećemo da pričamo, biće kad ćemo pričati. Videle su se neke stvari. Nemoj da me odmeravaš - govorila je Dalila.

- Ja te znam od glave do pete - potkačio je Car.

- Tek ćeš da me upoznaš, imamo još pest meseci - dodala je ona.

- Stefan je podelio najbolji budžet ove godine, izazvao je ono što je tražio. Najbitnija stvar je što su se svađali mimo budžeta, budile su se stare strasi... Budžet je bio razlog da bi rekli šta misle, a imaju pravo da to rade - govorio je Mića.

