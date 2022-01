CAR JE UDARIO MAJI ŠAMAR, A ONDA JE USLEDIO HAOS! Taki Filipu pozajmio 2.500 €, a ovo su svi ŠOK DETALJI brutalne tuče u BEČU!

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, nakon što je otkrio da je Filip Car udario njegovu ćerku u Beču, odlučio je da otkrije sve šokantne detalje te noći.

Naime, kako Taki tvrdi za Pink.rs, do sukoba između Maje i Cara došlo je kada je ha je ona uhvatila na delu sa četiri devojke.

- Ja nisam bio u Beču, ali sam upućen u sva dešavanja. Maja je bila umorna, Car joj je rekao da ide da odmori. U apartmanu pored je bio Car sa još nekim zadrugarima i Car je tu doveo četiri devojke. Maji đavo nije dao mira, obukla se i otišla tamo da vidi šta se dešava, uhvatila ih je na delu i odmah ušla u okršaj sa Carem i tom prilikom je on Maju udario. Nije ni Maja njemu ostala dužna. Oni su se tu potukli, Maja je i te devojke najurila tamo, i one su dobile svoje. Ona me je odmah pozvala da mi kaže da ju je Car udario, bilo je četiri ujutru. Rekla mi je da joj je on lupio šamar. On se tu meni izvinjavao, rekao je da je bilo nehotice i ja sam mu to tada oprostio. Nije ni Maja sjajna, u tom trenutku mi je svašta došlo, ali 500 kilometara su bili daleko. Mene Maja nije zvanično upoznala sa njim nikad. Izvinjavao mi se, rekao da neće nikad više - otkrio je Tak i dodao:

- Car je ovde ostao bez novca, Maja me je zamolila da im dam pare za Beč, tražila mi je za Cara i nju 3.000 evra. Njoj 500 i njemu 2.500 evra. Naravno, ja sam izvukao iz džepa pare i dao im. Oni su mi to posle vratili - rekao je Majin otac, a onda progovorio o ćerkinom odnosu sa Milanom Jankovićem Čorbom, kog je Marinkovićeva posetila na Kosovu i otkrio pojedine detalje njihovog susreta u Smederevu o kojem se mnogo pisalo i pričalo.

- Maja je sa Čorbom ostala u korektnim odnosima. Ona je na njega slaba, ne znam zašto. Ja sam Maju onda vozio u to čuveno Smederevo. Ja nisam ni znao da će se ona tamo naći sa njim. Rekla mi je samo da treba da je vozim. Ona me je zamolila, rekla mi je da ide kod Jelene Pešić i da je neka žurka tamo. Ja nisam znao da je vozim kod Čorbe zapravo. Ostavio sam je tamo, čula se sa nekim da dođe po nju. Ona je tu upoznala i Čorbinu majku i izljubile su se. Čorbina majka je izjavila za Maju da je ona divno dete. Maja je rekla da su ona i Čorba samo prijatelji, ja se tu ograđujem. Čorba ima neki X faktor za Maju, oni se nisu uopšte svađali u Zadruzi. Sve mu je oprostila - kaže Taki.

