KANALI ME, HOĆE DA ME IZBACE, A JA SAM NJENA ISTINA! Ša izneo nikad BRUTALNIJE mišljenje o Tari, a onda dobio SPECIJALAN zadatak!

Još jedan turbulentan dan u Zadruzi i strasti se ne smiruju, a ovog puta glavni akter je reper Nenad Aleksić Ša.

On je razgovarao sa Drvetom mudrosti i imao je svašta da kaže o mnogim stvarima koje ga muče, a ponajviše o Tari Simov i njihovom bizarnom odnosu.

foto: Printscreen

- Drvo ja se odvratno osećam, ne znam šta da kažem. Muče me laži, muči me da me neko pravi ludakom, psihopatom. Ona toliko manipuliše, odvratna je prema meni, ona je takav lažov, a ja sam bio predobar prema njoj. Nju je pogodilo to što sam ja najposvećeniji, ona je mene kanalila jer ne može da podnese. Ona radi jedno, drugo priča. Želi da me diskvalifikuje, ali ja ne mogu da je gledam, da je komentarišem. Ona laže, a imam dokaz za sve. Pravi od mene najluđeg, a ja sve imam u mom telefonu. Imam dokaze da dokažem da je lažov, a koštala me je svega - govorio je reper.

foto: Printscreen

Tu se nije zaustavio.

- Tražim odgovor na pitanje što je takva, a ne mogu da odgonetnem. Ja ništa loše nisam uradio njoj, a jedina osoba koja joj se našla za sve, bio sam ja. Ja sam se trudio da budem dobar prema njoj. Meni nije jasno što ona radi neke stvari, govori kako ja pominjem Mateju, a on je sjajan momak, mogu samo da ga hvalim, oduševljen sam njegovim ponašanjem, a ona hoće da me ponizi, hoće da se posvađam sa njim. Ne ostaje mi se ovde, ne mogu da je gledam, a onda će ona da napravi neku facu i meni će biti žao i opet ponovo. Svestan sam svega, kakva je osoba, a hoće da me diskvalifikuje. Ja sam njena istina - govorio je Ša.

foto: Printscreen

Drvo je dalo Ša specijalan zadatak:

- Ima nekoliko parova u Zadruzi kojima bi značila tvoja pomoć, dobićeš sada papir na kojem ćeš napisati šta se to ne sme u Zadruzi - reklo je Drvo i dodalo:

- Kada napišeš to, uramićemo i okačićemo Nenadova ljubavna pravila - objasnilo je Drvo.

Ša je rekao da će biti zanimljivo i da će se potruditi, ali da ne veruje da će drugi slediti ta pravila, a Drvo se nadobezalo da jedva čeka.

(Kurir.rs)

